Andie MacDowell i Margaret Qualley ne kriju zabrinutost na licima zbog koronavirusa koji je stigao i u SAD.

Mlada holivudska glumica i zvijezda filma "Once Upon a Time in Hollywood" Margaret Qualley posljednje dane provodi u izolaciji i kloni se društva drugih ljudi zbog sve bržeg širenja koronavirusa diljem SAD-a, a jedino društvo koje ima je njezina slavna majka Andie MacDowell.

Njih dvije su snimljene za vrijeme izlaska na svježi zrak, točnije u šetnju s njihovim ljubimcem i to dijelom Los Angelesa u kojem na ulicama ima sve manje ljudi. 25-godišnja Margaret i 61-godišnja glumica bile su ležerno odjevene, bez trunke šminke na licima na kojima se mogla vidjeti samo zabrinutost, vjerojatno prouzročena lošim vijestima koje pristižu sa svih strana.

Andie koju smo inače navikli vidjeti s širokim osmijehom na licu i dobro raspoloženu, ovog puta nije tako djelovala, a ta promjena mnogima nije promakla.

Prije nekoliko mjeseci glumica se pojavila na premijeri svog novog filma gdje nje zablistala na crvenom tepihu, svježeg i blistavog izgleda no samo nekoliko dana nakon toga snimljena je s puno više vidljivih bora. Kao ambasadorica jedne poznate kozmetičke kuće, Andie je nekoliko puta otvoreno progovorila o starenju i godinama.

"Ne želim se pretvarati da sam nešto što nisam i nikada se nisam sramila svojih godina. Želim pozitivno razmišljati o tome gdje se nalazim u svakom periodu svog života. Starenje je putovanje, ali ne možemo vratiti vrijeme", izjavila je u jednom od intervjua za Vogue.