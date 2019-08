Ana Rucner skinula se u vruće hlačice i topić pa pokazala siklesane trbušnjake.

Najseksi hrvatska glazbenica, Ana Rucner, poznata je po svojim neverojatnim vještinama s violončelom, no ono što javnost do sad nije znala je to kakvo prekrasno tijelo ova slavna dama ima.

Ana je na svom Instagramu odlučila podijeliti nekoliko fotografija s ljetovanja, a posebnu su pažnju privukle one na kojima u kratko odrezanom topiću i iznimno vrućim hlačicama šeta niz ulicu. Kratka majica otkrila je nevjerojatne trbušnjake naše violončelistice, kao i njezine duge i vitke noge.

Kombinaciju je Ana upotpunila srebrnim štiklama, a da bi stvar bila još zanimljivija - pokazala je i više no što je bilo planirano. Naime, ispod kratke plave majice odrezane škarama, Ani je provirio crni grudnjak ili gornji dio badića, a sudeći po njezinom osmijehu - to ju ni najmanje nije zasmetalo.

Uz provokativnu fotku glazbenica je napisala kako želi da ju netko odvede tamo "gdje ljeto nikada ne prestaje".

Očekivano, fotka je dobila tisuće lajkova i komentara, a mnogi su joj poručili kako je elegantna i seksi u isto vrijeme.