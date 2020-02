Amy Schumer pozvala je Kyle Dunnigana da se useli u njezin stan koji dijeli s Chrisom Fischerom.

Glumica i komičarka Amy Schumer, odlučila je pozvati svog bivšeg dečka Kylea Dunnigana, da živi s njom i njezinim suprugom s kojim je prije osam mjeseci dobila sina.

Naime, 38-godišnja glumica u sretnom je braku s Chrisom Fischerom ali nije željela da joj bivši dečko bude na ulici dok rade na snimanju showa "Hulu" pa mu je ponudila da živi s njima u njihovom njujorškom stanu što je kod mnogih izazvalo čuđenje.

Gostujući u emisiji "The Howard Stern Show" 49-godišnji Kylie je rekao da su on i Amy imali svoj trenutak ali da je to bilo davno i da je bilo kratko.

"Bio sam u njezinom stanu mjesec i pol. Bila je jako kul, imao sam svoju sobu, kupaonicu i nisam morao plaćati hranu", izjavio je Kylie.

Unatoč romantičnoj prošlosti s Amy, Kyle se ne osjeća čudno u prisutstvu njezinog supruga, puno se druže i vole zajedno igrati šah.

Inače, Amy je u svibnju 2017. godine prekinula s Benom Hanischem, a u rujnu je počela ljubiti Chrisa Fischera. Njihova veza i vjenčanje bili su veliko iznenađenje za njezine obožavatelje i općenito javnost koja niti nije znala da je glumica ponovno sretno zaljubljena. Naime, Amy je njihovu vezu potvrdila cijelom svijetu svega četiri dana prije vjenčanja na plaži u Malibuu.