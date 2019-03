Amber Heard provela je 5 godina u vezi s Tasyjom Van Ree.

Glumica Amber Heard bila je jedna od govornica na panelu Making Change On & Off the Screen u Teksasu.

Tamo je, među ostalim, otkrila i kako su njezini roditelji reagirali kad im je rekla da je biseksualka, odnosno da voli i muškarce i žene te kako u to vrijeme ljubuje sa ženom.

"Dolazim iz Austina u Teksasu. Moj je otac južnjak, odgajana sam u vrlo religioznoj obitelji. Biti ateist, vegetarijanac, lezbijka... Jednostavno ne! Sjećam se kad sam roditeljima rekla da sam sretno zaljubljena u ženu da je bilo puno suza", započela je atraktivna plavuša koja je poznata i po propalom braku s holivudskim glumcem Johnnyjem Deppom.

"Nisu se znali nositi s tim i u početku nisu shvaćali moju seksualnost. Ipak, s vremenom su se njihova srca i stav promijenili. Pet godina kasnije trebala sam primiti važnu nagradu i zamolila roditelje da dođu na dodjelu. Vidjela sam ih kako sjede u prvom redu. I ja sam primila tu 'gay' nagradu." Amber je 2010. godine javno priznala da je bisekusalka.

Nakon vrlo ružnog razvoda od Deppa tijekom kojeg ga je glumica optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje, Amber je zavela milijardera Elona Muska te imućnog trgovca nekretninama Vitu Schnabela koji je prethodno ljubio manekenku Heidi Klum.

Time je glumica zaradila epitet "žderačice muškaraca", a mnogi ni dan danas ne vjeruju u priču o Deppovoj nasilnoj strani. Zanimljivo, na njegovu stranu su stale i njegove bivše partnerice Winona Ryder i Vanessa Paradis.

Ipak, prije njih, Amber je provela čak 5 godina u vezi s Tasyjom Van Ree, a cure su i nakon prekida ostale u bliskim odnosima. Tako se i dan danas mogu vidjeti na kavi ili ručku u New Yorku.

Zanimljivo, 2009. godine Amber je uhićena u zračnoj luci zbog nasilja nad Tasyjom, jer ju je navodno jako povukla za ruku, no ona je kasnije demantirala napise da je glumica ikada bila nasilna prema njoj.