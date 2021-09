Alia Shawkat, koju se povezivalo s Bradom Pittom, imala je probleme s košuljom koja joj se neprestano rastvarala, a paparazzi su je ulovili u trenutcima kada je pokazala više nego što je htjela.

Gumica Alia Shawkat (32) najpoznatija je po ulozi Maeby Funke u humorističnoj seriji "Prikraćeni", a javnosti je postala posebno zanimljiva nakon što ju se počelo povezivati s jednim od najzgodnijih frajera u Hollywoodu, Bradom Pittom (57).

Od tada je paparazzi prate u stopu pa tako nisu mogli propustiti trenutak kada je na ulici pokazala više nego što je htjela. Alia je snimljena dok je išla po kavu u lepršavoj košulji kojoj je zakopčala samo gornje gumbe i koju joj je neprestano rastvarao vjetar, a ispod nje očigledno nije nosila ništa. Grudi su joj potpuno izvirile u nekoliko navrata, a njezine golišave fotke u kratkom su roku obišle svijet.

No je već pokazala da s golišavosti nema problema kada se u filmu "Duck Better" iz 2018. godine skinula do kraja. Scene iz filma na kojima je skroz gola par godina kasnije osvanule su na društvenim mrežama kada se počelo šuškati o njezinoj vezi s Bradom Pittom.

Njih dvoje upoznali su se 2019. godine preko zajedničkih prijatelja, a od tada su nekoliko puta uhvaćeni kako zajedno odlaze s holivudskih zabava, šetaju se i obilaze kulturne događaje.

U stranim medijima tada se pisalo kako su ih povezali zajednički interesi te su nakon nekog vremena shvatili da ne mogu biti samo prijatelji, a javnost se čudila tome što ona izgleda posve drugačije od njegovih bivših, među kojima se svakako najviše ističu Angelina Jolie, s kojom trenutačno vodi mukotrpnu brakorazvodnu parnicu, i Jennifer Aniston, koju je ostavio zbog svoje uskoro bivše supruge.

No glasine je u ljeto 2020. godine utišala Shawkat, koja je za časopis Vulture potvrdila kako su ona i Brad samo dobri prijatelji.