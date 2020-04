Alexia Rivera popularna je showbusiness novinarka u Španjolskoj, no njezino se ime sada pročulo čitavim svijetom nakon što se našla usred preljubničke afere.

Za popularnu španjolsku novinarku 27-godišnja Alexiju Rivas sada zna cijeli svijet i to zahvaljujući aferi Merlose Place, u kojoj se gola prošetala iza svog ljubavnika, također novinara Alfonsa Merlosa dok je on imao javljanje uživo u programu iz svog stana.

Svi su ostali šokirani, prvo zbog činjenice da su u kadru vidjeli golu djevojku, a onda zbog toga što to nije bila Alfonsova djevojka Maria Lopez.

On je odlučio sve zanijekati i tvrdi kako ništa što mediji prenose nije istina.

"To nisu informacije. Kada nešto ne odgovora stvarnosti, to nije informacija. Ako mislite da moje ponašanje nije bilo u redu i da postoje stvari koje nisam dobro napravio, nemam problema s traženjem oprosta, iako nisam nikome želio zlo", izjavio je za španjolske medijie i ispričao se Mariji Lopez.

Ona pak tvrdi da je u trenutku kada je Alexia prošetala gola iza Alfonsa, bila Merlosova djevojka i da su bili u vezi unatoč tome što su prolazili kroz neke zajedničke probleme. Točnije, tamošnji mediji prenose kako su se posvađali zbog njezinog bivšeg dečka.

"Bila sam ljuta na njega četiri dana. Nije htio da napravim nešto u vezi svoje obitelji, što sam ja svejedno odlučila napraviti, a njemu je to smetalo. Svađali smo se", izjavila je Maria, portal Lectura prenosi da je svađa nastala zbog njezinog bivšeg.

Prema Alexijinoj verziji priče, njoj je Alfonso tvrdio da nije u vezi s nikim te da su oni zajedno posljednja tri tjedna. Zbog svega, ova showbusiness novinarka odlučila je podići i tužbe.

"Nažalost, posljednjih nekoliko dana svjedok sam brojnih napada, pri čemu me terete za neosnovane optužbe i laži. To me čini iznimno tužnom i razočaranom te sam prisiljena reagirati zbog kršenja privatnosti i blaćenja", izjavila je Alexia, koja je odlučila na sudu tražiti naknadu za pretrpljenu štetu.

Alexia je inače jedna od najpopularnijih medijskih ličnosti u Španjolskoj, o čemu svjedoči i njezin profil na Instagramu gdje je prati više od 100 tisuća ljudi koji uživaju u njezinim fotografijama.

Inače Alfonso i sada očito bivšu mu djevojka Maria u vezi su bili od 2019. godine, a zajedno su dobili i sina.