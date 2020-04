Alfonso Merlos i Alexia Rivas našli su se usred preljubničkog skandala koji su prenijeli brojni mediji.

Dvoje španjolskih novinara našlo se u središtu skandala i to onog preljubničkog, nakon jednog običnog javljanja uživo kad su svi vidjeli ono što nisu smjeli vidjeti.

Riječ je o novinaru španjolske televizije Alfonsu Merlosu, koji je s kolegom razgovarao u prijenosu uživo, kada se u jednom trenutku iza njega nonšalantno prošetala gola djevojka. I to ne njegova djevojka Marta Lopez, već njegova slavna kolegica iz redakcije Alexia Rivas.

Nije trebalo proći puno vremena da se snimka proširi bespućima interneta, a prenijeli su je brojni svjetski mediji, a ljubavnici su postali predmet izrugivanja i smijeha. Međutim, glavnim akterima priča nije bila smiješna, a ponajmanje gospođici Lopez.

"Uništena je. Ne spava, stalno plače", izjavio je anonimni izvor za magazin Semana, koji je aferi dodijelio ime Merlos Place.

Alexia pak prijeti tužbama na sve strane, a o svemu je poslala i javno priopćenje.

"Nažalost, posljednjih nekoliko dana svjedok sam brojnih napada, pri čemu me terete za neosnovane optužbe i laži. To me čini iznimno tužnom i razočaranom te sam prisiljena reagirati zbog kršenja privatnosti i blaćenja", izjavila je Alexia, koja je odlučila na sudu tražiti naknadu za pretrpljenu štetu.

Alfonso Merlos zasad se još nije javno očitovao o novonastaloj situaciji.