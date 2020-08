Alen Vitasović otkrio što on misli o koroni, a Dražen Turina Šajeta se našalio na njegov račun.

Nakon što je Tony Cetinski podijelio svoje mišljenje o koronavirusu s domaćom javnosti, na isto se odlučio i njegov kolega Alen Vitasović koji smatra da je cijela ova situacija u svijetu zapravo neka vrsta urote.

"Nije ovo kuga. Ovo je neka velika urota da ljude pokore,da budemo robovi. Neka je to i bolest, ali nije toliko strašna.

Nitko ne plače,nikoga nis ne boli. Nitko ne zna tko je to umro. Možda je teško onom koji izgubi svoje najbliže, ali se**!! A rak, srčani, mozdani??? Ej!!! Po meni treba izdržati u maloj brzini, ali izdržati. Ovi koji već odustaju sad, nikad se više neće vratiti. Necu!! Toliko godina se mučim da me neće ovo sad natjerati da odustanem", napisao je Alen na svom facebook profilu.

Nije ovo kuga. Ovo je neka velika urota da ljude pokore,da budemo robovi. Neka je to i bolest, ali nije toliko strašna.... Objavljuje Alen Vitasović u Četvrtak, 20. kolovoza 2020.

U komentarima se ubrzo javio njegov kolega Dražen Turina Šajeta pa se našalio na Tonyjev i Alenov račun.

"Poznaje li netko dobrog egzorcista u Istri? Tony Cetinski mi je bacio uroke da dragog prijatelja", napisao je Šajeta u statusu kojeg je podijelio na profilu na Twitteru.