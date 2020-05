Posljednjih tjedana, zbog svojeg stava o cjepivima, Tony Cetinski dospio je u središte zanimanja. No bio je to samo jedan od razloga za razgovor s legendarnim pjevačem. Tony nam je otkrio sve o svojoj novoj pjesmi, kojom poziva mlade da ostanu u domovini, ali i kako će u nedjelju proslaviti svoj 51. rođendan.

Iako se Tony Cetinski prije nekoliko godina iz Zagreba preselio u rodnu Istru u želji za kvalitetnijim i mirnijim životom, ovaj popularni glazbenik rijetko miruje. Objavio je novu pjesmu, pokrenuo školu pjevanja, a i javno je progovorio o pozitivnim, ali i negativnim stranama cjepiva protiv koronavirusa. No krenimo redom.

"Čak sam si dao posla s vrtom što me veseli i opušta, ima posla oko vrta, oni koji ga imaju znaju jako dobro. Sve smo posadili od mrkve preko paradajza, tikvica pa sve do lubenice i dinje", otkrio nam je Tony.



Uz novi vrt, tu je i nova pjesma "Dom", u suradnji s Marinom Ivanovićem Stokom. Posveta je to domu, ma gdje se čovjek u tom trenutku nalazi, kako bi Tony rekao. Ideja za pjesmu, potekla je od njegove supruge Dubravke, a želja je bila da se na neki način potakne ljude da ostanu u svojim zemljama, umjesto da odlaze.

"Moj dom je u budućnosti, ja imam tu sliku, ova mala kućica od 86 kvadrata i nadam se da mi je to zadnja stanica u Rovinju. Ako ju uspijem završit to će biti moj dom, a za sada sam u Radetićima", otkrio nam je pjevač.

Da doista u Tonyjevu životu nikada nije dosadno, potvrdilo se to i jednog jutra kada je u svojem domu glazbenik sasvim slučajno pokrenuo javnu raspravu oko cijepljenja protiv covida-19.



"Nema poštene debate na televiziji gdje bi ljudi mogli gledati i stručnjake koji o tome pričaju, a ne Tonyja Cetinskog. Nekog tko zna, jednu i drugu stranu, a ne ovako da se cenzurira dr. Sladoljeva i dr. Gajski koji ne razmišljaju jednako i koji možda imaju jaču savjest od onih koji provode možda, od te svjetske zdravstvene organizacije ideju. Jako malo njih dobit će točnu informaciju što sadrži cjepivo. Danas u ovo doba interneta svi su se imali prilike informirati ali i dezinformirati i znamo mi jako dobro što je u nekim cjepivima ali o tome se ne govori i ne smije se govorit jer je bitnije izvući korist, odnosno zarađivati. Zvali su me u sve stranke, neću ni spominjati. Nisam tip od stranaka, nisam bio u ni jednoj stranci. Ja se ne želim baviti politikom nego biti građanin sa svojim pravom, da pita, da se informira i da ima pravo izbora. Mislim da fali informacija ljudima, ne govorim samo o cjepivu već generalno - što to mi unosimo u sebe i od hrane i od cjepiva i od svih stvari. Jako se puno toga skriva ispod žita", zaključio je Tony.



Malo nakon toga privatni profil na Facebooku mu je hakiran, a jedna hrvatska radiopostaja odlučila je kako zbog Tonyjevih izjava više neće puštati njegove pjesme. Uzvratio je udarac tužbom.



"Da, idemo u to. Dali smo odvjetniku to da vodi prvo za elektorničke medije - zahtjev iobavijest o tome i ići će tužba svakako. Ne znam je li urednik krivo shvatio ili je želio reklamu ali on najbolje zna kada legne u krevet u svoja četiri zida o čemu misli i što je napravio, je li pogriješio. Ispričao se nije ali je svjesno kršio pravo govora i izbora, a zabranom pravo o elektroničkim medijima", izjavio je Tony.

A ona lijepa vijest tiče se njegove škole pjevanja. To mu je, kaže, ostvarenje životnog sna jer iskustvo i znanje, stečeno u protekla tri desetljeća, želi prenijeti novim generacijama.



"Danas je lakše postati nego opstati. Za opstanak treba strpljenja, puno rada i pjesama, na to sam spreman s ovim koji tek počinju učiti pjevati, ja sam zadnji prsten", objasnio je.



U nedjelju, Tony će proslaviti 51. rođendan u društvu svojih najbližih prijatelja držeći se, kaže u šali, propisanih mjera.



"Neće nas biti previše i mislim da će tema biti interesantna povodom ovog svega. Imat ćemo svoje cjepivo, bit ćemo u bijelim mantilima i umjesto cjepiva imat ćemo istarsku rakiju koja će se raditi na licu mjesta, u kotlu i sve to. Za rođendan si želim da malo zaustavim srce i emociju i malo više razum uključim, ali što ću takav sam", zaključio je Tony.