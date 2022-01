Dok obitelj, prijatelji i estrada tuguju za Akijem Rahimovskim, Dnevnik Nove TV donosi i njegovu drugu, humanitarnu stranu kojom se nikad nije hvalio.

Svi znaju da je veliki pjevač, ali rijetki znaju koliki je humanitarac bio Aki Rahimovski.

"Ljudi ne znaju da je Aki osim što je bio roker bio vrlo društveno angažiran. Imao je plemenitu dušu", kazao je za Dnevnik Nove TV Bruno Langer, frontmen Atomskog skloništa.

Više od desetljeća bio je ambasador Down sindrom centra u Puli.

"Imao je veliko srce, bio je s našom djecom jako otvoren, jako su ga voljela. Mislim da će im ovo svima jako teško pasti i bit će jako tužni što se više ne mogu družiti sa njim. Izgubili su stvarno jednog velikog prijatelja", govori Ines Nemet Butorac iz Down syndrom centra Pula.

S prijateljima iz centra družio se i na koncertima, a koliko će im nedostajati najbolje oni znaju.

"Bili smo u Zagrebu, slikali smo, imam telefon pun njega, sve slike njega. Svašta smo radili, mi smo se grlili i zezali smo se i volim ga - puno", kaže Karolina Krstevska, korisnica Down syndrom centra Pula.

Imao je Aki i jednu od ključnih uloga u održavanju humanitarnih Đoserovih memorijala. Prihodima od ulaznica pomagali su Ligu protiv raka.

"To je sve zbog toga sto je Serij Đoser umro od raka, tako da smo tu akciju za Ligu protiv raka nastavili", prisjetio se Boran Angelovski, vjenčani kum Akija Rahimovskog.

Na njihov prijedlog Aki je postao i počasni građanin Pule.

"Netko bi možda pitao otkud ta ljubav između Akija i grada Pule. Pa iz rane mladosti, on kad bi imao koncerte u Puli, onda bi on ostao ovdje po koji dan, družio se. Volio je ovaj grad i ovaj grad je volio njega. Ako je itko zaslužio da postane počasni građanin onda je to zasigurno bio Aki", smatra Bruno Langer.

Organizirao je i humanitarnu akciju za djecu oboljelu od raka i njihove roditelje koji su morali biti u Zagrebu, a nisu imali smještaj.

Uz sve to, godinama je sudjelovao na koncertima za Zakladu Ana Rukavina.

"Na prvom koncertu su bili, tom kad je bilo najteže, Parni valajk je bio i nikada to neću zaboraviti, nikada dok sam živa. To je jedan divan, divan čovjek, sa stihovima koje svatko zna u sebi i osjeća", govori Marija Rukavina.

"Akija više nema", kroz suze je izustio njegov kum. "I neka mu laka zemlja bude", poručila Karolina iz Down syndrom centra Pula.

Cijeli prilog o Akijevu humanitarnom radu pogledajte u videu.

Rahimovski je sa samozatajnom suprugom bio više od 40 godina, a sve je iznenadio prije dvije godine kad je u njegovu obitelj stigla prinova +21

Blizanke koje su prije 40 godina utjerivale svima strah u kosti danas izgledaju potpuno drugačije, a ni glumom se više ne bave! +5