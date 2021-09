Adriana Lima iza sebe ima propali brak sa srpskim košarkašem Markom Jarićem s kojim ima i dvije kćeri, a sada je nakon dugo vremena ponovno zaljubljena.

Brazilska manekenka Adriana Lima (40) stigla je na filmski festival u Veneciji u pratnji svojeg novog dečka.

Nitko nije ni znao da je u vezi, dok crvenim tepihom nije prošetala s misterioznim muškarcem s kojim je pred kamerama izmijenila i nježne poljupce, pa su svi gledali samo u njih.

Umirovljena anđelica Victoria's Secreta svakako bi ukrala svu pažnju zbog crvene šljokičaste haljine koju je nosila i koja je jedva obuzdala njezin zamamni dekolte, a u njoj je otkrila i dio trbuha te svoje dugačke, vitke noge. I u ovom izdanju je opravdala laskavu titulu jedne od najljepših žena svijeta koju nosi još otkako se počela baviti manekenstvom.

Inače, Adriana je prije novog misterioznog frajera ljubila turskog pisca Metina Haru, no to nije potrajalo, a njezin ljubavni status do sada je dugo bio nepoznat.

Iza sebe ima i jedna propali brak s bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem (42) s kojim ima dvije kćeri, 11-godišnju Valentinu i osmogodišnju Siennu. Par je bio u braku od 2009. do 2016., a strani mediji pisali su da je manekenka čuvala svoju nevinost dok ne izgovori sudbonosno "da".