Neidentificirane leteće objekte (NLO) američka mornarica i drugi rodovi američke vojske prijavljuju već desetljećima. Unatoč toj činjenici, američka vojska nije se pretjerano trudila demistificirati ta svjedočanstva, a jedan je od glavnih razloga za to negativno mišljenje struke i javnosti prema onima koji vjeruju da postoji mogućnost da su neki od tih bliskih susreta možda i izvanzemaljskog porijekla.

Proteklog petka privatna znanstvena istraživačka grupa "To The Stars Academy of Arts & Science", objavila je snimku susreta amerikog ratnog zrakoplova tipa F/A-18 s NLO-om te reakciju pilota tijekom tog susreta.

"Ideš! Imam ga!", povikao je jedan od pilota spomenutog zrakoplova nakon što je uhvatio NLO na senzoru. "Što je ta stvar, j*****?", pitao ga je drugi pilot u čudu.

Riječ je o videosnimci koja pripada odabranom broju snimaka između američke mornarice i NLO-a, koje je deklasificiralo i objavilo američko ministarstvo obrane.

S obzirom na to da američko ministarstvo obrane nije istražilo incident i otkrilo o kakvom objektu je riječ, pojavile su se špekulacije o tome da je možda riječ o susretu s izvanzemaljskom letjelicom. Američko ministarstvo obrane imalo je poseban program posvećen istraživanju incidenata s NLO-ima, koji je započeo 2007. godine i koji je prekinut 2012. godine.

Američki analitičar za sigurnost David Soucie, rekao je za CNN da je ostao zatečen viđenim na videu, pogotovo zbog toga što je sličan videima koji su isto tako objavljeni u 2017. godini. Posebno ga je zaprepastilo što ti objekti nemaju toplinski trag.

"Za to, po mom mišljenju, doslovce nema objašnjenja", istaknuo je Soucie. "To može biti bilo što, stoga ne bih isključio nikakav zaključak i zbog toga smatram da ga trebamo proučiti. Mislim, mogao bi biti ruski, kineski, mali zeleni s Marsa. Ne znamo što je to, dovraga", zaključio je.