O tome kako je moguće potpuno promijeniti fizički izgled, reći će nam Ela Medić. Ona je uspjela smršavjeti čak 44 kg i potpuno šokirati sve koji ju poznaju.

Da je smršavjeti lako, uopće ne bi bilo potrebe proizvoditi odjeću za „punije“ niti bi dijetetski proizvodi donosili toliku zaradu. Međutim, ogromne količine novca se vrte zahvaljujući tome što mnogi od nas nemaju mjere za stolom. Lažu svi koji kažu da ne vole jesti. Juha, slasno glavno jelo, malo kruha da pokupim sve s tanjura, komad-dva pite, desert i odjednom krivim proizvođača traperica što proizvodi sve manje brojeve. Poslije proizvođača traperica krivim genetiku, pa mi vaga nije točna, ali realnost je da je tog kobnog dana vaga pokazala 102 kg. Ogromne 102 kile na mojih jedva 167 cm.

Trebala sam reagirati čim sam primijetila prve kilograme viška

Mislim da nitko od nas ne želi prihvatiti da se udebljao. Pa čak ni kilogram. Valjda zbog taštine. To uvlačenje trbuha i žmirenje na novonastalu situaciju je nešto najgore što sami sebi možemo učiniti. Ja sam se počela sramiti sebe i počela sam nositi odjeću kakvu nisam mogla ni zamisliti u svom ormaru. Najgore od svega je bilo što su svi znali da s tim tunikama i širokim haljinama pokušavam prikriti trbuh i obline kojih sam imala na sve strane. Pored toga, te ogromne količine materijala su činile da izgledam još veća nego što sam bila.

Učinila sam što i tisuće ljudi poput mene – krenula sam na dijetu. Standardne dijete su me činile nervoznom jer sam stalno bila gladna. Pokušala sam se i fizički aktivirati. Brzi hod nije bio dovoljan da smršavim, ali nisam htjela ići na fitness među sve te zgodne djevojke. Iskreno, kompleksi su učinili svoje. Pored toga sam se jako brzo umarala i salo mi je smetalo pri bilo kakvoj većoj aktivnosti. Nadala sam se čudu koje se nije dogodilo. S vremenom sam postala kronično neraspoložena, a s neraspoloženjem je rastao i moj apetit. Pogotovo jer mi se društveni i ljubavni život s povećanjem broja kilograma gasio. Hrana mi je postajala jedini prijatelj i utjeha .

I kročila sam na taj kat – kat s odjećom za debele ljude

Dan kada sam kupila XXXL haljinu nikako ne mogu zaboraviti. Još mi je prodavačica rekla da mi lijepo stoji, a pritom me gledala s gađenjem dok sam se gegala prema blagajni da ju platim. Mojih sada već 110 kg najviše se vidjelo na trbuhu koji je mlohavo poskakivao svaki put kada bih napravila neki pokret. Mlohava masa me obložila sa svih strana i vjerovala sam da mi nema spasa. Sve što sam probala od odjeće na tom katu mi je odgovaralo. Sve je bilo moje veličine! Poražavajuće, zar ne? Silazeći niz pokretne stube pogledala sam kat s odjećom za zgodne djevojke i plačući sam se vratila kući. Taj dan sam odlučila da ću prestati jadikovati i žaliti samu sebe. Morala sam smršaviti po svaku cijenu!

Osobni trener – bacanje novca ili korisna investicija?

Svoju skromnu plaću sam odlučila pametno uložiti. Priuštila sam si osobnog trenera. Njegov sustav za mršavljenje je definitivno bio dobro osmišljen, samo nisam mogla izdržati taj tempo. Poslije treninga sam se osjećala kao da mi duša izlazi iz tijela. Satima poslije bih se crvenjela u licu i znojila. Osjećala sam neizdrživu glad i jela sam više nego što mi je preporučio. Mislila sam da sam sigurno više iznojila na treningu nego što sad unosim u sebe. Naravno, rezultat je izostao i trener mi je ukazao gdje griješim. Otpustila sam ga, jer sam bila uvjerena da ću nakon mjesec dana znojenja, umora, upale mišića i ogromne količine potrošenog novca imati vidljiv rezultat. Ali rezultata nije bilo. Vaga je pokazala samo 3 kg manje, a na moju veličinu, to je bilo neprimjetno.

Način mršavljenja kojem sam se dobro nasmijala

Kolegica s posla je izgubila preko 15 kg u mjesec dana i željela sam znati što je točno jela, koliko se dnevno kretala i slično. Kada mi je rekla da je smršavjela isključivo lijepeći flastere za mršavljenje, mislila sam da se šali sa mnom. Vjerovala sam da ima puno posla i kod kuće, ima dvoje male djece, kuha, pere, sređuje vrt... Međutim, ona se klela da su joj samo ti flasteri osigurali toliki gubitak kilograma. Raspitala sam se malo detaljnije i odluka je pala. Kupit ću ih jer bi i meni za početak dobro došlo bar 10-15 kg manje... A onda ću valjda lakše nastaviti jer motivacija je bila ono što mi je u tom trenutku nedostajalo.

Skovala sam paklen plan!

S web stranice proizvođača ovih flastera sam odmah naručila 3 pakiranja jer sam znala da u mom slučaju mjesec dana lijepljenja flastera nije dovoljno. Ipak sam imala „malo više“ viška. Flasteri se zovu GoSlimmer Patch, cijena im je ok čak i za naš standard i jedina uputa koje se mora pridržavati je da se lijepi samo 1 flaster dnevno na čistu kožu bez dlaka. Ok, lako za upamtiti. Počela sam ih koristiti. Svaka 24 h bih stari flaster zamijenila novim i čudila se kako mi se ne jede. Mislila sam da je na psihičkoj osnovi, da sam samu sebe uvjerila da moram smršavjeti i da mi se zato ne jede. Ali sada znam da je to bilo isključivo od njih. Moje prvo vaganje je bilo popraćeno suzama radosnicama . Istopila sam 13 kg sala! To mi je dalo dodatni poticaj, pa sam skupila hrabrost i krenula na fitness. Točno je da me i dalje bilo sram same sebe i da mi je bilo jako teško, ali znala sam da je to za moje dobro. Iako na prodajnoj stranici ne piše da se mora vježbati, željela sam izgubiti više kilograma nego prosječna osoba i zato sam počela vježbati. Već sljedeće vaganje je bilo puno uspješnije od prethodnog – 24 kg manje!

S rastom motivacije, kilogrami su padali

Ukupno sam izgubila 44 kg i ogroman broj centimetara na svim dijelovima tijela. Obitelj je bila oduševljena, a mnogi prijatelji i poznanici su znali proći pored mene jer me ne bi prepoznali. To mi nije smetalo jer sam i sama vidjela transformaciju u ogledalu već nakon mjesec dana korištenja. Međutim, najveći trijumf mi je bio odlazak u kupovinu nove odjeće. Otišla sam na kat gdje sam prije gledala mršavice kako kupuju. I kupila sam ju! Haljinu S veličine! Otišla sam na kat gdje sam donedavno kupovala, ali me prodavačica koja me inače gledala s gađenjem ljubazno pitala može li mi pomoći i za koga tražim odjeću. To je bila neopisiva sreća koju su mi osigurali samo ti mali GoSlimmer flasteri! Moj život ponovno ima smisla!

Ako netko ima problem poput Elinog (višak kilograma, pojačan apetit, želi smršavjeti, a dijete ne daju rezultat), imamo dobre vijesti.

Samo za naše čitatelje dajemo specijalni popust od 50% - pod uvjetom da naruče ODMAH!

Umjesto 599.94 kn, što je redovna cijena proizvoda, danas ćete dobiti ove nevjerojatno učinkovite flastere za mršavljenje za SAMO 299.97 kn! Požurite, zalihe su ograničene. KLIKNITE OVDJE >>

Požuri! Posebna akcija u kojoj dobivaš 50% Go Slimmera besplatno traje samo danas. Naruči odmah Go Slimmer i uštedi. Ne propusti ovu jedinstvenu ponudu. Ako nemaš vremena za online narudžbu, imaš mogućnost naručivanja putem telefona: 01 222 70 10. Prilikom narudžbe kaži operateru kod VIP019 i dobij svoje flastere Go Slimmer po duplo nižoj cijeni. Ne zaboravi, ponuda važi samo danas – zato požuri po svoje flastere.