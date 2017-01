Profesor Vlatko Cvrtila dao je odgovore na najnoviji razvoj događaja između NATO saveza i Rusije, nakon što su Amerikanci poslali nove snage na istok Europe. Među tim odgovorima su i kad se može očekivati odgovor Rusije, što treba očekivati od novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa kad su u pitanu odnosi s Rusijom te kakva je pozicija Hrvatske u toj čitavoj priči u godini ispred nas.

Tek smo ušli u 2017. a situacija na istoku Europe između snaga NATO-a i Rusije čini se ne pokazuje znakove normaliziranja. SAD šalje poprilične snage u Njemačku a u pripremi je i velika vojna vježba krajem siječnja u Poljskoj. Kako to komentirate?

SAD su, u posljednjih desetak godina, značajno smanjile svoje snage u Europi. Međutim, to je smanjenje usporeno posljednjih dvije godine zbog Ukrajinske krize. Kako postoje procjene o "slabim točkama" na istočnim granicama NATO-a koje bi, u nekim scenarijima mogle postati mjesto pritiska Rusije, odlučeno je, između ostalog, ojačati obranu baltičkog dijela,što uključuje slanje vojnih snaga u tri baltičke države drugih članica NATO-a, vojne vježbe i slično. Gledajući sve te aktivnosti u posljednje dvije godine, možemo zaključiti kako se radi o uobičajenim potezima jačanja vojnih aktivnosti koje ne znače i pripremu za sukob i rat, već, prije svega, prikazivanje moći i spremnosti u kontekstu odvraćanja.

Je li logično očekivati i odgovor Putina na podizanje uloga NATO-a ili je to već postao, više-manje, standardan ples između tih dviju strana?

Ono što radi NATO na zapadu, Rusija radi na istoku. Svaki vojni potez zapadnih država dobiva slično odgovor s ruske strane. Posebno se to odnosi na naglašeno prikazivanje vojnih pomorskih kapaciteta na Baltiku, letove zrakoplova u međunarodnom zračnom prostoru, instalacija raketnih sustava u Kalinjingradu, velike vojne vježbe u blizini granica s baltičkim državama i slično. Rekao bih da se radi o već viđenim modelima natjecanja koji u sebi nužno ne nose opasnost eskalacije, te da jedna i druga strana dobro paze da do toga ne dođe. No, postoji mogućnost izoliranih slučajnih incidenata koji bi mogli dodatno „zagrijati“ situaciju i postavlja se pitanja kakve bi bile reakcije obiju strana u takvom slučaju.

Što je s kontekstom gomilanja tih snaga? Nekako se stječe dojam da je situacija u Ukrajini u drugom planu. Većina mainstream medija uglavnom piše o protuinvazijskim mjerama, kad je riječ o ponašanju Rusije.

Istina jest da se uvježbavaju određeni postupci koji su po prirodi naglašeno protuinvazijski. Ne bih rekao da se radi o velikom gomilanju snaga jer su kapaciteti koji su trenutno na raspolaganju daleko ispod bilo kakvih potrebnih snaga za izvođenje napada, odnosno organizaciju obrane. Rekao bih da se radi o aktivnostima koje su reakcija na promijenjenu međunarodnu okolinu, te da to ne znači pripreme za rat.

Novi američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio i promjenu politike prema Rusiji, iako tehnički nije još predsjednik i nije donio odluku o razmještanju tih snaga, ipak čini se, podržava taj potez? Kako to komentirate?

Zasad je vrlo teško govoriti o tome u kojem će smjeru biti usmjerena vanjska politika novoizabranog predsjednika Trumpa, ali će on u početku biti pomirljiviji od svojeg prethodnika prema Rusiji. Treba pričekati njegove prve poteze i tada procjenjivati. Meni se čini kako njemu ne bi odgovarala eskalacija odnosa s Rusijom, te da će pokušati ostvariti nešto drugačiji odnos s Putinom, barem na početku mandata.

Strani mediji isto tako pišu i da Trump namjerava povećati sredstva za mornaricu, za 50 milijardi dolara, kako bi odgovorio kineskoj i ruskoj prijetnji. Vjerujete li da Trump može/želi držati dva fronta, protiv dva najveća rivala SAD-a? Što se zapravo može očekivati u tom smislu?

Povećanje vojnog proračuna ne znači nužno da se to radi zato što postoji neka vojna prijetnja za SAD negdje u svijetu. SAD nastoji održati svoju vojnu moć na visokoj razini radi svojih međunarodnih obveza i činjenice da u njihovim strategijama nacionalne sigurnosti jasno piše da se sigurnost SAD-a ne osigurava na njezinim granicama, već djelovanjem i prisutnošću u strateški važnim dijelovima svijeta. Da bi se to postiglo, važno je održavati visoku razinu tehničke opremljenosti oružanih snaga. Ne treba pri tome zanemariti i činjenicu da je svako povećanje vojnog proračuna velika korist za vojnu industriju SAD-a, a novoizabrani predsjednik je jasno rekao da će se boriti za radna mjesta u SAD-u.

Za kraj, prošle godine OSRH je izrazio spremnost za slanje naših vojnika na istok Europe u sklopu NATO-a. Trebamo li očekivati taj scenarij ove godine?

Ukoliko se nastave aktivnosti NATO-a i planovi u ovoj godini koji se odnose na jačanje protuinvazijskih aktivnosti na istoku, možemo očekivati i participaciju hrvatskih snaga koje su već sudjelovale u nekim vojnim vježbama.

"Hrvatska realizira svoj strateški interes"

O raspoređivanju hrvatskih snaga na granicu s Rusijom zatražili smo i komentar iz MORH-a. U priopćenju, koje niže prenosimo u cjelosti, MORH je ponovio spremnost hrvatske vojske u pojačavanju prisutnosti na istočnim granicama NATO saveza te da je u tijeku izrada ncrta prijedloga koji će biti upućen u zakonsku proceduru, odnosno Hrvatski sabor. Naglasili su da tim Hrvatska "realizira i svoj strateški interes".

Priopćenje MORH-a prenosimo u cjelosti:

Šefovi država i vlada članica NATO-a donijeli su na NATO summitu u Varšavi dvije temeljne odluke o daljnjoj prilagodbi Saveza sukladno promijenjenom sigurnosnom okružju. Prva se odnosi na jačanje kolektivne sigurnosti kroz jačanje postava NATO-a za odvraćanje i obranu, a druga na projiciranje stabilnosti kroz pomoć u izgradnji sigurnosne arhitekture u državama partnerima NATO-a. Republika Hrvatska je tijekom summita NATO-a, u okviru jačanja kolektivne sigurnosti kroz ojačanu prednju prisutnost (eFP – enhanced Forward Presence), izrazila spremnost sudjelovanja s do jednom pješačkom satnijom u okviru njemačke borbene grupe koja će biti raspoređena u Litvi, uz preduvjet donošenja odluke Hrvatskog sabora o istom.

Vezano za naš mogući angažman u okviru ojačane prednje prisutnosti, trenutno se na strateško-operativnoj razini razrađuju svi mogući modaliteti operacionalizacije, a posebno u dijelu mogućnosti smještaja te logističke potpore zemlje domaćina kao i vodeće nacije u Borbenoj grupi. Sama izrada prijedloga nacrta odluka Hrvatskog sabora je u tijeku, te će ista biti upućene u zakonsku proceduru po dobivanju svih potrebnih odgovora od strane saveznika-vodeće nacije i zemlje domaćina. Očekuje se kako će naše snage biti raspoređene u njemačku Borbenu grupu u Litvi tijekom 2018., a točno razdoblje raspoređivanja naših snaga utvrdit će se temeljem dogovora s vodećom nacijom.

Zaključno, sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti komplementarno je i s ambicijom Republike Hrvatske u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno doprinosi daljnjoj izgradnji političkog i vojnog kredibiliteta Republike Hrvatske unutar NATO saveza, kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatska ujedno realizira svoj strateški interes, prepoznajući Savez kao najčvršće jamstvo sigurnosti i stabilan okvir za angažman u očuvanju i promicanju regionalne, europske i međunarodne sigurnosti te transatlantskog savezništva i partnerstva, čije vrijednosti i interese u potpunosti dijeli.