Trinaest osoba smrtno je stradalo a više desetaka je ozlijeđeno u ponedjeljak u oluji koja je nakratko zahvatila Moskvu i okolicu pri čemu se srušilo više stotina stabala, objavile su vlasti u ruskoj prijestolnici.

"Tragični događaji zbili su se u Moskvi. Oluja je ubila 11 osoba i 70 ih je teško ozlijeđeno", rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, prenosi agencija Interfax.

Rusko istražno povjerenstvo je dodalo u priopćenju da su još dvije osobe smrtno stradale u području Moskve, jedna 11-godišnjakinja i 57-godišnjak. Oni su poginuli pri padu stabla i ograde.

Oluja je isčupala više stotina stabala u cijelom gradu i regiji, rekao je Sobjanin. Vjetrovi su puhali oko 22 metara u sekundi uz jaku kišu, što je izazvalo kašnjenja u moskovskim zračnim lukama, a stablo koje je palo na tračnice je zaustavio brzi vlak do Vnukova.

Oluja je na nekim dijelovima bila tako snažna da je bez problema oborila i građevinsku dizalicu.

