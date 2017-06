Britanska premijerka Theresa May rekla je zastupnicima svoje Konzervativne stranke da će ostati njihova čelnica dokle god će oni to htjeti, otkrio je u ponedjeljak jedan od članova parlamenta, nakon što su konzervativci srdačno pozdravili May koja je došla u parlament na sastanak s njima.

May se više puta ispričala za loše rezultate prošlotjednih prijevremenih izbora, istaknuo je jedan od zastupnika koji je prisustvovao susretu u parlamentu.

"Rekla je da je ona ta koja nas je dovela u ovaj nered i da je ona ta koja će nas izvući iz njega", prenosi taj konzervativac, dodavši kako je May poručila da će "im služiti dokle god oni to žele".

Zastupnici tvrde kako na susretu nije bilo razilaženja te da su novi izbori ili biranje novog čelništva posljednja stvar koja treba Velikoj Britaniji.

May je raspisala prijevremene parlamentarne izbore kako bi učvrstila svoju pregovaračku poziciju uoči početka pregovora o Brexitu s Europskom unijom koji bi trebali početi idućeg tjedna.

Umjesto toga, njezini konzervativci izgubili su većinu u parlamentu zbog čega sada moraju tražiti dogovor s malenom euroskeptičnom protestantskom strankom Sjeverne Irske koja je dobila 10 zastupnika u parlamentu i zadovoljiti zahtjeve drugih stranaka poput škotskih konzervativaca koji žele bliskiji odnos s EU-om nakon razvoda.

Budućnost Brexita

May planira potpuni prekid s EU-om koji uključuje napuštanje jedinstvenog europskog tržišta i carinske unije, te ograničenja imigracije iz tog europskog saveza.

Tijekom kampanje sebe je predstavljala kao jedinu čelnicu koja je dovoljno kompetentna voditi državu kroz kompleksne pregovore o Brexitu koji će odrediti budućnost Velike Britanije i njezine 2,5 trilijuna vrijedne ekonomije.

Danas je u parlamentu kazala zastupnicima kako želi postići široki konsenzus o britanskom napuštanju Unije. "Priznala je da želi postići široki konsenzus u stranci, poslušati sva krila stranke o Brexitu", rekao je jedan visoki zastupnik konzervativaca, inače proeuropskog usmjerenja.

"Premijerka je govorila o svojoj želji da postigne konsenzus, priznala je da postoje različita stajališta u stranci o Brexitu", rekao je on. (HINA)