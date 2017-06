Britanska premijerka i čelnica konzervativaca Theresa May bori se da zadrži svoju poziciju, budući da britanski glasači na prijevremenim parlamentarnim izborima nisu osnažili njezin mandat što je tražila kako bi vodila zemlju u razgovorima s Europskom unijom oko Brexita, već će najvjerojatnije izgubiti parlamentarnu većinu koju je imala prije izbora.

Bez jasnog pobjednika nakon izbora održanih u četvrtak, oslabljena May dala je naslutiti da će se boriti, unatoč tome što bi mogla izgubiti većinu u parlamentu. Njezin suparnik, vođa laburista Jeremy Corbyn rekao je, pak, da ona treba odstupiti.

Najnovije prognoze BBC-a pokazuju da će konzervativci pobijediti s 318 od 650 mjesta, osam manje od većine, dok će Corbyn dobiti 267 mjesta. Sky News predviđa da će May dobiti između 315 i 325 mjesta.

Za 10 dana počinju složeni razgovori o izlasku Britanije iz Europske unije, a neizvjesno je tko će formirati vladu i odrediti smjer kojim bi se Brexit trebao odvijati.

"U ovom trenutku, više od svega, ova zemlja treba razdoblje stabilnosti", kazala je May nakon što je pobijedila u svojoj izbornoj jedinici. "Ako ... Konzervativna stranka osvoji najviše mjesta, a vjerojatno i većinu glasova onda će nam biti obveza osigurati to razdoblje stabilnosti i to je upravo ono što ćemo učiniti".

Jeremy Corbyn je, nakon što je pobijedio u svojoj izbornoj jedinici, rekao kako je pokušaj May da osvoji više mjesta u parlamentu na prijevremenim izborima bio opasan. "Mandat koji je dobila su gubitak konzervativnih mjesta, gubitak glasova, podrške i povjerenja", rekao je.

"Mislim da je to dovoljno da ode, zapravo, i napravi mjesta vladi koja će doista predstavljati sve ljude ove zemlje", dodao je. (HINA)