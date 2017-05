Nakon terorističkog napada u Velikoj Britaniji, svijet se ujedinio u odavanju počasti žrtvama i unesrećenima osvjetljavajući svoje znamenitosti bojama britanskih zastava.

U čast žrtvama zasvijetlile su i zagrebačke fontane.

FOTO: I ZAGREB JE UZ MANCHESTER Fontane ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice obojane su u spomen žrtvama… https://t.co/UEgiDcK1ip pic.twitter.com/Qi8E7WjvGN — Hr mreža (@HrMreza2) May 23, 2017

Dubai se pridružio svojim veličanstvenim Burj Khalifom

Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl — الكباش دبي DubaiRams (@DCFCdubai) May 23, 2017

Kingsbury Mandir svijetli bojama jedinstva

#WeStandTogether against terror. #KingsburyMandir lit up in Union Jack colours tonight Praying for those affected by #ManchesterAttacks pic.twitter.com/hIUkfij2Jc — Swaminarayan Mandir (@SGadiLondon) May 23, 2017

Pridružile su se i neke kompanije osvjetljavajući svoja sjedišta

#ADNOC HQ displays the #British Union Jack in solidarity with the victims of Manchester attack pic.twitter.com/uWatIQachL — AdnocGroup (@AdnocGroup) May 23, 2017

Iskazivanju solidarnosti priključio se i TelAviv

Brandenburška vrata također odašilju snažnu poruku jedinstva.