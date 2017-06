Nakon što je zaustavila početak privatizacije Nove Ljubljanske banke, slovenska će vlada u novim pregovorima s Bruxellesom pokušati promijeniti uvjete njene prodaje.

Slovenska će vlada u novim pregovorima oko NLB-e s Bruxellesom pokušati promijeniti uvjete njene prodaje, rekla je u Luxembourgu ministrica za financije Mateja Vraničar Erman.

"Svi sugovornici izrazili su razumijevanje za taj slučaj, složivši se da postoje vrlo specifične okolnosti koje je potrebno uvažiti", kazala je Vraničar Erman nakon sastanaka s dužnosnicima Europske komisije i IMF-a.

Privatizaciju NLB-a Slovenija je dogovorila s Europskom komisijom prije tri godine, nakon što je najveća slovenska banka bila dokapitalizirana proračunskim sredstvima.

Slovenija je banku koja je u 100 postotnom državnom vlasništvu, zbog državne pomoći banci u proces njene sanacije, kad ju je dokapitalizirala s 2,7 milijardi eura, trebala privatizirati tako da država zadrži 25 posto dionica.

Ostalo bi se prodalo inicijalnom javnom ponudom u dvije faze: 50 posto do kraja ove i još 25 posto dionica do kraja iduće godine. No, vlada je postupak zaustavila, pravdajući se neriješenim i otvorenim pitanjem sudskih postupaka, koji se protiv NLB-a zbog prenesene devizne štednje hrvatskih građana, vode pred hrvatskim sudovima, ali i manjom cijenom koju bi dobili od zainteresiranih investitora u odnosu na iznos koji je država uložila u banku.

Financijski stručnjaci su Sloveniji prenijeli da bi za dionicu mogla dobiti manje i od njene knjigovodstvene vrijednosti. Odgovarajući na pitanja novinara slovenska ministrica financija nije u cijelosti isključila mogućnost da se u pregovorima pokuša dobiti odobrenje da NLB ostane u 100-postotnom vlasništvu države, odnosno da se od privatizacije odustane.

Osim toga, želja je slovenske vlade da NLB zadrži status jake regionalne banke, te da ne proda svoje filijale u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bi, što bi po prijašnjem dogovoru s Europskom komisijom morala učiniti ako odustane od privatizacije banke koja drži skoro 40 posto slovenskog financijskog tržišta, pojasnila je Erman.

"Moj je mandat da s Europskom komisijom proučim sve mogućnosti. Tek nakon toga vidjet ćemo kakva je konkretna reakcija Komisije na pojedine prijedloge i u kojoj ćemo formi moći predložiti promjenu naših obveza glede privatizacije NLB-a", kazala je Erman. (Hina)