Nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da će se Sjedinjene Države povući iz Pariškog sporazuma o klimi javnost nije suzdržana, o odluci su se oglasili brojni državni čelnici, ali i direktori priznatih svjetskih tvrtki.

Izvršni direktor tvrtke Tesla Elon Musk i izvršni direktor kompanije Walt Disney Robert Iger u četvrtak su rekli da će napustiti savjetničko tijelo Bijele kuće nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države povući iz Pariškog sporazuma o klimi.

"Klimatska promjena je stvarna. Napuštanje Pariza nije dobro za Ameriku ili svijet", napisao je u objavi na Twitteru Elon Musk, utemeljitelj tvrtke za proizvodnju električnih vozila. Musk je član predsjednikovog Foruma za strategiju i politike, i Trumpovog savjeta za radna mjesta u proizvodnji.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Iger je na Twitteru napisao da je "iz načela dao ostavku na mjesto u predsjednikovom vijeću zbog povlačenja iz Pariškog sporazuma". Iger je također član Trumpovog savjetodavnog tijela koje je Trump osnovao u prosincu kako bi mu pomoglo u kreiranju gospodarskih politika.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) June 1, 2017

Na pitanje o Muskovoj ostavci ministar trgovine Wilbur Ross je za televizijski kanal "Fox News" rekao da će "svatko tko pročita i razumije sporazum shvatiti da on zapravo nije o klimi nego o prelijevanju američkog novca u druge zemlje i da ne riješava probleme klime".

Svjetske tvrtke upozoravaju

Pored Tesle stotine američkih kampanija tražile su od Trumpa da se ne povlači iz sporazuma, među kojima i tvrke poput Intela, Hewlett-Packarda i veliki proizvođači hrane i odjeće, i najavile da će nastaviti s nastojanjima da se smanje emisije stakleničkih plinova .

U pismu Trumpu tvrtke su izrazile "duboku predanost" rješavanju pitanja klimatskih promjena i rekle da žele da gospodarstvo SAD-a bude energetski učinkovito i temeljeno na opskrbi energijom s malim udjelom fosilnih goriva.

Skupina Environmental Entrepreneurs E2, koja okuplja poslovne ljude koji se zalažu za zaštitu okliša, kritizirala je Trumpovu odluku upozorivši da Trump prepušta američku predvodničku ulogu drugim zemljama i šalje poruku ulagačima u čistu energiju da idu drugdje.

Više od tri mlijuna radnika u SAD-u trenutno je zaposleno u prozvodnji energije pomoću vjetra i sunca te industriji povezanom s energetskom učinkovitošću, a izlazak iz sporazuma isključit će američke tvrtke iz globalnih prilika koja pruža čista energija vrijednih 19 bilijuna dolara, poručila je skupina E2.

"Ona će nanijeti pravu financijsku štetu milijunima američkih radnika koji svakog dana svoju plaću zarađuju u sektorima proizvodnje čiste energije i prijevoza", rekao je u izjavi Bob Keefe, izvršni direktor grupe.

Državnici se ne suzdržavaju u komentarima

Macron je u obraćanju na francuskom i engleskom koje je prenosila televizija rekao da je Trump "pogriješio glede interesa svoje zemlje, svog naroda i budućnosti našeg planeta", te je pozvao znanstvenike iz SAD-a razočarane Trumpovom odlukom da dođu raditi u Francusku na borbi protiv klimatskih promjena.

"Francuska će pripremiti konkretan akcijski plan kako bi povećala svoju privlačnost istraživačima i tvrtkama u sektoru ekološke tranzicije i u po tom će pitanju pokrenuti inicijative, posebice u Europi i Africi", rekao je Macron i najavio kako su već počeli raditi na tome.

Come here with us to work together on concrete solutions for our climate, our environment. pic.twitter.com/JXiqgMP8Xy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Macronova poruka Trumpu bila je posebno oštra u usporedbi s komentarima nakon susreta s predjsednikom SAD-a na summitu skupine G7 prošlog tjedna, kada se još nadao da će Trumpa njegova pragmatičnost navesti da ostane u sporazumu.

"Francuska vjeruje u vas (SAD), svijet vjeruje u vas, ali nemojte biti u zabludi glede klime; nema plana B jer nema planeta B", rekao je Macron.

Najviši dužnosnik Europske unije za klimatske promjene, Miguel Arias Canente, izjavio je u priopćenju kako je Trumpova odluka o napuštanju Pariškog sporazuma bila "žalostan trenutak za globalnu zajednicu", dodajući kako EU "duboko žali zbog takve jednostrane odluke".

Također se može predvidjeti da će EU tražiti nove saveze s drugim najvećim svjetskim gospodarstvima ali i s onim najmanjim i najranjivijim državama i zajednicama, kao i američkim tvrtkama i pojedincima koji podržavaju sporazum.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nazvao je američki povlačenje iz sporazuma o klimatskim promjenama u Parizu "velikim razočaranjem" i izjavio kako je "presudno da Sjedinjene Države ostanu lider u pitanjima okoliša", izjavio je njegov glasnogovornik.

Čak je i Kina ispred njih

Prije nego što je Trump priopćio svoju odluku u četvrtak poslijepodne, kineski premijer Li Keqiang izjavio je novinarima tijekom posjeta Berlinu da je borba protiv globalnog zagrijavanja "globalni konsenzus" i "međunarodna odgovornost".

Ne spominjući posebno SAD, Li je rekao da je "Kina u posljednjih nekoliko godina ostala vjerna svojoj predanosti" i istaknula da je Kina jedna od prvih zemalja koje su ratificirale Pariški sporazum iz 2015. godine.

Elon Musk se također obratio na Twitteru s činjenicom da se Kina obvezala do 2030. godine proizvesti količinu čiste energije koju SAD danas dobiva iz svih svojih resursa zajedno.