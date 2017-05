Elon Musk na Twitteru je poručio kako će napustiti savjetničko mjesto Donalda Trumpa ako SAD izađe iz Pariškog sporazuma.

Elon Musk, izvršni direktor Tesle izjavio je kako će napustiti vijeće savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa ako se SAD povuče iz Pariškog sporazuma.

„Ne znam kakvu će odluku donijeti Trump, no učinio sam sve što mogu kako bi mu savjetovao da ne izlazimo iz sporazuma“, napisao je Musk na Twitteru.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain