Američki predsjednik Donald Trump tražio je od smijenjenog direktora FBI-a Jamesa Comeyja da prekine istragu vezanu za bivšeg nacionalnog savjetnika za sigurnost Michaela Flynna, objavili su u utorak američki mediji.

Prema bilješkama iz veljače ove godine, koje je Comey vodio tijekom sastanka s Trumpom u Bijeloj kući, predsjednik je predsjednik mu je rekao "nadam se da možete odustati od toga", navodi New York Times.

"Nadam se da vam je jasno da od toga treba odustati, da trebate pustiti Flynna na miru. On je dobar, ispravan. Nadam se da možete odustati od toga", Trumpova je izjava zapisana u bilješci.

Prema izvješću koje je objavio Times, Comeyjeva bilješka je "dio papirnatog traga koji bi trebao pokazati predsjednikove nečasne namjere da utječe na istražne postupke koji su u tijeku".

Bijela kuća je demantirala navode iz Timesa, ističući kako oni "nisu istiniti, niti su točan prikaz razgovora". U priopćenju iz Bijele kuće stoji kako je Trump "u više navrata izrazio mišljenje da je general Flynn pošten čovjek", ali i da "nikada nije tražio od g. Comeyja ili bilo koga drugoga da prekine bilo koju istragu pa tako ni istragu u koju je uključen general Flynn".

Američki predsjednik je prošlog tjedna potpuno neočekivano otpustio Comeyja, a iz njegove su administracije kao razlog za tu odluku naveli brojne pogreške koje je počinio istražujući slučaj Hillary Clinton i sadržaja njezine elektronske pošte. Comey je bio na čelu istrage koja je trebala dokazati potencijalnu vezu između vodstva Trumpove kampanje i Rusije.

Flynn je 13. veljače dao ostavku na svoju dužnost priznajući kako je američkom potpredsjedniku Mikeu Penceu i drugima "nenamjerno dao polovične informacije" o osobnim razgovorima koje je 29. prosinca vodio s ruskim veleposlanikom u Washingtonu Sergejem Kisljakom.

Nakon što je sadržaj bilježaka objavljen u američkim medijima, javili su se brojni zastupnici u američkom Kongresu sa zahtjevima za novo saslušanje Jamesa Comeyja, koji bi trebao potvrditi istinitost navoda iz medija, kao i za ponovnim pokretanjem neovisne istrage o mogućoj vezi Trumpove kampanje i Rusije.

Očekivano, demokratski zastupnici su bili nešto žešći u svojim istupima.

"To su opasne optužbe, a djeluje kao klasičan primjer ometanja pravde. Moramo čuti javno svjedočenje direktora Comeyja, a moramo dobiti na uvid i njegove bilješke, kao i pripadajuće audio zapise, ako postoje", objavio je u priopćenju demokratski zastupnik Elijah Cummings.

"Ako su ovi navodi točni, predsjednikov besramni pokušaj da zaustavi FBI-evu istragu o Michaelu Fynnu je napad na vladavinu prava na kojoj se temelji naša demokracija. U najboljem slučaju, predsjednik Trump je zlorabio svoj položaj. U najgorem slučaju, radi se o ometanju pravnog sustava", izjavila je demokratska zastupnica Nancy Pelosi.

"Zabilješka je snažan dokaz ometanja pravde i zaslužuje da odmah bude pokrenuta istraga od strane posebnog nezavisnog tužitelja", izjavio je demokratski senator Richard Blumenthal.

"Nakon ovih priča postavlja se pitanje poštuje li predsjednik neovisnost FBI-a i institucija zaduženih za provođenje zakona. Od vitalnog je značaja da Kongres dođe u posjed tih bilježaka i čuje javno svjedočenje bivšeg direktora Comeyja... Američki narod zaslužuje odgovore o djelovanju predsjednika Trumpa."

Iako nisu tako žestoki u osudama, i republikanci žele rasvjetljivanje ovog slučaja.

"Ne želim čitati bilješke. Želim njega (Comeyja) čuti", u razgovoru za MSNBC izjavio je republikanski senator Lindsey Graham, dok je republikanski zastupnik Frank LoBiondo putem twittera objavio kako "zemlja mora dobiti odgovore" i kako je "potpuno jasno da FBI direktor Comey mora svjedočiti u Kongresu".

