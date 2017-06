Objavljen je identitet prve žrtve požara u Grenfell Toweru u Londonu. Riječ je o Muhamedu Alhajaliju , izbjeglici iz Sirije.

Muhamed Alhajali (23) pokušao se spustiti iz stana na 14. katu gdje je živio s bratom Omarom. Međutim, negdje putem, dok su bježali od vatrene stihije, razdvojili su se, a Muhamed se vratio prema gore. Dok je čekao vatrogasce da ga spase, zvao je prijatelja u Siriju s kojim je razgovarao dva sata. Kada je vatra stigla do stana u kojem je bio Muhamed, kazao je prijatelju "Zbogom" i zamolio ga da prenese pozdrave obitelji koja je ostala u Siriji i s kojom nije mogao stupiti u kontakt.



Muhamed, inače taj student građevine, pobjegao je pred ratom u Siriji 2014. godine i od tada nije vidio obitelj, piše Sky News.



Iz dobrotvorne udruge Syria Solidarity Campaign rekli su kako je Mohammed prošao opasno putovanje, da bi na kraju preminuo u Velikoj Britaniji.



"On je prošao opasno putovanje da bi pobjegao od rata i smrti u Siriji, ali nažalost samo kako bi ih pronašao ovdje u Velikoj Britaniji, u vlastitom domu", napisali su na Facebooku.

U požaru u Grenfell Toweru za sada je 17 smrtno stradalih, no policija očekuje da će broj porasti nakon temeljite pretrage zgrade.