Čudni bljeskovi zeleno-plave svjetlosti koji su osvjetljavali nebo iznad Meksika u vrijeme razornog potresa izazvali su zanimanje javnosti koja ih je odmah adresirala na "izvanzemaljske aktivnosti". No, jedan je stručnjak ponudio objašnjenje.

Neobične zeleno-plave munje parale su nebo iznad Meksiko Cityja za vrijeme najjačeg potresa koji je pogodio tu zemlju u posljednjih sto godina a iza sebe je, prema sadašnjim informacijama, ostavio više od 60 mrtvih.

Este fenómeno se llama Earthquake Lights. No hay explicación precisa, pero se le relaciona con liberación de energía pic.twitter.com/indXfR85Ul — César Herrera (@orlaherrera) 8. rujna 2017.

Nitko nije posve sigurna zašto je došlo do ove pojave. Neki tvrde da je povezana s energijom koja se oslobađa uz zemlje dok drugi vjeruju u nadnaravne pojave ili pak NLO-e. No, profesor Friedemann Freud, jedan od koautora studije o ovim čudnim svjetlima, kazao je za National Geographic kako postoji sasvim racionalno objašnjenje.



Tvrdi da do svjetlosnih bljeskova dolazi zbog električnih svojstava stijena na tlu. Podrhtavanje tla oslobađa električne naboje iz stijena koje odašilju plavu i zelenu svjetlost prema nebu uslijed potresa.



No, neki drugi stručnjaci za geologiju smatraju kako ta svjetlost nema nikakve veze sa zemljom već tvrde kako je riječ o malim eksplozijama koje dolaze iz generatora i drugih energetskih sustava koje se onda mogu vidjeti na noćnom nebu, piše Independent.