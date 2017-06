Čelnici dviju britanskih glavnih stranaka pojavili su se u petak navečer na nacionalnoj televiziji želeći dokazati svoje sposobnosti samo tjedan dana uoči parlamentarnih izbora te su odgovarali na pitanja o Brexitu, gospodarstvu i nuklearnom naoružanju.

U posebnom izdanju BBC-eva programa "Question Time" premijerka Theresa May i čelnik laburista Jeremy Corbyn odgovarali su odvojeno na pitanja iz publike.

May (60) je kazala da, unatoč tome što je na prošlogodišnjem referendumu zagovarala ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji, sada želi ostvariti volju naroda te da je njena Konzervativna stranka jedina snaga u zemlji koja će poštovati želju javnosti po tom pitanju.

"Govorila sam vrlo oprezno uoči referenduma zbog čega vjerujem da bismo trebali ostati u EU. Također sam rekla da neće nebo pasti na zemlju ni ako iziđemo", kazala je premijerka dodavši da je u to vrijeme ukazivala na prednosti ostanka, no da sada vjeruje da ono što treba učiniti je "ostvariti volju naroda".

Za razliku od May, Corbyn je dočekan pljeskom publike u studiju u sjevernom engleskom gradu Yorku.

Čelnik Laburističke stranke (68) kazao je da ima iskusan tim ljudi sposobnih pregovarati o britanskom povlačenju iz Unije, no da bi radije koristio kompromis nego konfrontaciju kako bi dobio dobar rezultat za zemlju.

Publika u studiju propitivala je Corbyna o njegovim obećanjima da će povećati milijarde funti poreza kako bi se platili javni servisi te je bilo i primjedbi poput one da je politika laburista poput "pisma Djedu Mrazu".

Čelnik laburista također je došao pod udar kritike vezano uz stajalište o nuklearnom oružju i spremnosti pribjegavanja nuklearnom zastrašivanju s obzirom da je Corbyn ranije pokazivao svoje protivljenje takvom programu.

"Razmotrio bih ideju upotrebe nuklearnog oružja kao nešto što je rezultat propasti cijelog diplomatskog sustava", rekao je s tim u vezi.

Corbyn je također kazao kako je "sramota" da su on i May ispitivani odvojeno u 90-minutnoj emisiji, nakon što je premijerka odbila izravnu raspravu 'jedan na jedan', dok je May inzistirala na tome da nije izbjegavala raspravu, navodeći da je više sklona odgovaranju na izravna pitanja publike.

Manje od tjedan dana do izbora ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da konzervativci mogu očekivati 44-45 posto potpore, dok se Corbynovim laburistima predviđa osvajanje 36-40 posto. Razlika između dva glavna suparnika posljednjih se dva tjedna smanjuje. (Hina)