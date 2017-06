Konzervativci Therese May relativni su pobjednici parlamentarnih izbora održanih u četvrtak no nisu uspjeli ostvariti većinu u parlamentu kojoj se nadala britanska premijerka kako bi ojačala svoj položaj uoči pregovora o Brexitu, pokazale su izlazne ankete, prenose agencije.

Izlazna anketa provedena za nacionalne televizije pokazala je da konzervativci, koji su u dosadašnjem sazivu imali tanku većinu od 330 mjesta, osvajaju 314 mjesta u 650-članom parlamentu.

Oporbeni laburisti Jeremyja Corbyna osvajaju 266 zastupničkih mjesta, Škotska nacionalna stranka osvaja 34, a Liberalni demokrati 14 mjesta, pokazala je izlazna anketa.

Ako se anketa pokaže točnom, May će morati tražiti koalicijske partnere među manjim strankama, a rezultati omogućuju čak i Corbynu da pokuša sastaviti vladu.

Britanci su glasali na više od 40.000 biračkih mjesta nakon kratke kampanje koju su obilježila dva teroristička napada i neizvjesnost u pogledu Brexita. May je svoju kampanju vodila obećanjem "snažnog i stabilnog" vodstva kroz proces zadruživanja od EU-a, a izbore je predstavila kao referendum o svojim planovima za Brexit.

No, čini se da su na izbore utjecali i drugi elementi koji su se pojavili za vrijeme intenzivne predizborne kampanje, osobito teroristički napadi u Manchesteru 22. svibnja, te u Londonu samo pet dana prije izbora.

May je dosad imala tijesnu većinu u parlamentu, no ona nije dovoljno jamstvo za izglasavanje ključnih zakona vezanih uz Brexit. Zbog toga je May raspisivanjem prijevremenih izbora htjela povećati svoju parlamentarnu većinu za još nekoliko desetaka zastupnika.

Međutim, golema prednost koju su njezini konzervativci prije mjesec dana imali u anketama pred laburistima u međuvremenu se gotovo istopila. U početku su kampanjom dominirali Brexit i unutarnja pitanja kao što je zdravstveni sustav, ali nakon nedavnih terorističkih napada u Manchesteru i Londonu u prvi plan su izbila sigurnosna pitanja.

Britanci u jednom krugu biraju 650 zastupnika iz isto toliko izbornih jedinica. Kandidat s najviše osvojenih glasova ulazi u parlament. U dosadašnjem sazivu konzervativci su imali 330 zastupnika, laburisti 232, škotski nacionalisti 56, liberali osam. Još 24 mandata pripala su manjim strankama. (Hina)