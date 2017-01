Vulkansko područje na jugu Italije, upozoravaju stručnjaci, opasno je blizu mogućnosti da eruptira, što bi ugrozilo živote više od pola milijuna ljudi. Znanstvenici vjeruju da je magma u vulkanskom području Campi Flegrei, koje se nalazi blizu Napulja, uglavnom ispod površine mora, dosegla kritičnu razinu, koja se opisuje kao "kritično otplinjavanje pritiskom".

Tu fazu karakteriziraju nagla ispuštanja vode bogate plinovima, što bi moglo dovesti i do pucanja stjenovite kore te erupcije vulkana, navodi se u izvješću, objavljenom krajem 2016. godine, prenosi Nature Communications.

Osam je znanstvenika u izvješću ustvrdilo kako se u tom području, jednom od najgušće naseljenih na svijetu, uočavaju znatne deformacije Zemljine kore i ubrzano zagrijavanje. Ranih pedesetih godina prošlog stoljeća već su zabilježeni neki znakovi buđenja Campija Flegreija, potom je 2000-ih uslijedila pauza, no prije deset godina ponovno su počele aktivnosti na tom području.

Vezuv, vulkan kod Napulja (Foto: AFP)

"No, nije jasno hoće li ova zbivanja kulminirati erupcijom, kao ni kada bi se to moglo dogoditi", istaknuli su znanstvenici te dodali kako to predstavlja izazov za lokalne vlasti prilikom pokušaja zaštite stanovništva. Podsjetimo, godine 2010. vulkanska aktivnost na Islandu dovela je do zatvaranja zračnog prostora u nekim europskim zemljama, zbog straha da bi pepeo koji je vulkan ispod ledenjaka Eyjafjallajokull izbacivao kilometrima u zrak mogao oštetiti motore zrakoplova.

Italija ima nekoliko aktivnih vulkana, a napuljska regija relativno je seizmički aktivna. Godine 79. erupcija Vezuva, vulkana koji se nalazi uz Napuljski zaljev, uništila je gradove Pompeje i Herculaneum.

Kaldera Campi Flegrei nastala je prije 39.000 godina u eksploziji koja je u zrak izbacila stotine kubičnih kilometara lave, stijena i krhotina. To je bila najveća erupcija u Europi u zadnjih 200.000 godina, tvrde znanstvenici. Campi Flegrei zadnji je put eruptirao 1538., iako u znatno manjem opsegu.