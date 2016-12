Odgovarajući na izvješća da je administracija Baracka Obame željela Rusiji dati nove sankcije zbog navodnog uplitanja u američke izbore 2016., novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako "SAD treba nastaviti sa svojim životom jer nitko ne zna točno što se događa".

Trump je time ponovno osporio tvrdnje američke obavještajne zajednice koja tvrdi da je Rusija dirigirala hakerskim napadima koji su ometali aktivnosti Demokratske stranke. U srijedu, republikanski senator Lindsey Graham rekao je tijekom posjeta Latviji, da bi Moskva zbog toga trebala očekivati ​​nove sankcije.

Na pitanje novinara bi li nametanje sankcija imalo smisla Trump je odgovorio: "Mislim da bismo trebali nastaviti s našim životom. Računala su nam značajno zakomplicirala život. Era računala je to napravila, nitko ne zna točno što se događa".

Iako je Trump rekao da nije upoznat s izjavama senatora Grahama u Latviji, ipak je rekao: "Imamo brzinu. Imamo mnogo drugih stvari, ali nisam siguran imate li sigurnost koja vam je potrebna. Još nisam razgovarao sa senatorima, ali sigurno ću to uskoro učiniti".

Moskva se nada da bi nove sankcije mogle biti ukinute dolaskom Trumpove administracije, rekao je u četvrtak posebni izaslanik ruskog ministarstva vanjskih poslova Andrei Krutskikh. Podsjetio je, navodi RIA, na Trumpovo obećanje da će preokrenuti i do 70 posto Obaminih izvršnih naloga. "Najnovija ograničenja koja ometaju našu suradnju vrlo vjerojatno će biti dio tih 70 posto", kazao je Krutskikh.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada mediji izvještavaju da će nova administracija poduzeti korake u "krpanju" lošeg odnosa Washingtona i Moskve.

Njemački magazinu Bild piše da Trump traži način da se ukinu sankcije Rusiji kako mu je preporučio američki politički veteran Henry Kissinger. U članku se navodi kako je 93-godišnji Kissinger, koji je bio državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost tijekom Nixonove administracije, ima "jasnu sliku" o budućim odnosima dviju nuklearnih velesila.

Odlazeća Obamina administracija i Demokratska stranka tvrde da su "ruski hakerski napadi" utrli Trumpov put do pobjede na izborima. Ranije u prosincu, Barack Obama je zaprijetio Rusiji "osvetom koja će se provoditi na "promišljen, metodičan način", a može doći u bilo koje vrijeme".

U srijedu, državni tajnik John Kerry je potvrdio Obaminu namjeru. Trump je pak, odbio tvrdnje da se Moskva pokušala miješati u izbore i nazvao ih "teorijom zavjere".

Tvrdnje da se Rusija nalazi iza hakerskih napada također su osporili CIA i veterani NSA koji su sredinom prosinca kazali kako "postoje jači dokazi da je stvar bila tehničke prirode te da ukazuje na "unutarnja curenja", a ne hakiranje - bilo Rusa ili nekog drugog".

Ipak, za svaki slučaj, savjetnik Vladimira Putina za pitanja interneta German Klimenko izjavio je RT da Rusija treba biti spremna na isključivanje sa svjetske internet mreže.

''Naša zemlja treba biti spremna. To je moguće zbog ''tektonskih gibanja'' u odnosima sa Zapadom na onu goru stranu. Zato moramo regulirati ruski internet da bismo se zaštitili od sličnih scenarija. Važno je da elektronska pošta, telegraf, telefon i socijalne mreže nastave s radom", izjavio je Klimenko.

No, direktor ruskog Centra za internet Urvan Parfentyev ne misli da bi moglo doći do ukidanja interneta Rusiji. Istaknuo je kako nijedna zemlja na svijetu nije imala embargo na internet. "A i da se to realizira trebalo bi mnogo vremena i novca", kazao je Parfantyev.