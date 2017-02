''Mišljenje ovog takozvanog suca, koji otima pravo na implementaciju zakona u našoj zemlji je smiješno i bit će poništeno'', napisao je Donald Trump na Twitteru putem kojeg i inače obavještava javnost o svojim stavovima i potezima.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!