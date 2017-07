Posebno stručno povjerenstvo za obrazovanje sastaje se danas poslijepodne u 15 sati, a tom će sastanku prisustvovati i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak te premijer Andrej Plenković.

Sastanak se odvija u svjetlu činjenice da je Strategija obrazovanja, ključni dokument za reformu obrazovnog sustava koji je donio Sabor, dorađena preko Akcijskog plana koji je izradilo Povjerenstvo na čelu s Dijanom Vican.

Željko Jovanović (SDP) bivši ministar obrazovanja smatra da Vican i povjerenstvo treba razriješiti.

"Jedino što premijer danas može učiniti je razriješiti povjerenstvo koje vodi Dijana Vican jer je pokazala da nije dorasla zadatku i da radi ono što nije u njezinom ovlastima. Strategija koja je definirala na koji način osigurati da hrvatsko obrazovanje od vrtića do doktorskog studija bude obrazovanje 21. stoljeća ne može se mijenjati akcijskim planovima. Strategija je okvir koja kaže što točno treba učiniti, a akcijski plan to treba provesti u djelo. Dijana Vican je učinila potpuno suprotno i time diskvalifiricala sebe za obavljanje ovog posla. Očekujem da premijer s ministricom osigura da se strateghija provede u djelo, a to Vican više ne može ulčiniti. Učinila je nešto što je nespojivo s onim što je cijelog života radila. Nakon što se za mandata ministra Barišića vrijeđalo djecu s posebnim potrebama, sada se napada manjine, zaista ne razumijem", kazao je Jovanović u Saboru.

Smatra da su za neprovođenje Strategije odgovorni bivši ministri Pavo Barišić i Predrag Šustar koji su je stavili po strani.