Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na najvažnije događaje.



"Mislim da smo svi zadovoljni s ekonomskim prognozama Europske komisije i procjenom rasta BDP-a za 2017. od 3,1 posto što potvrđuje dobre trendove kao i procjene o padu nezaposlenosti na 10,8 posto. U fokus ćemo i dalje stavljati pitanja koja su najkorisnija za sve hrvatske ljude", poručio je Plenković.

Vlada je usvojila prijedlog zaključka u vezi s Prioritetima Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije.



Prioritete je predstavio ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier.



"Migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, društvena uključenost i more su prioriteti koje je istaknula Malta a u skladu s time Vlada RH je istaknula sljedeće aktivnosti i političke prioritete; aktivnosti koje teže ostvarenju rasta i stvaranju novih radnih mjesta, strukturne reforme, konkurentnost, dovršetak rada na zakonodavnim prijedlozima završetka integracije digitalnog tržišta, učinkovita provedba klimatske politike te nastavak aktivnosti pristupanja schengenskom području", naveo je Stier.

Prijedlog odluke o financiranju projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom predstavio je ministar Oleg Butković.

"Projekt je od nacionalnog interesa kojim će se dokinuti teritorijalni diskontinuitet RH. Izgradnja Pelješkog mosta, obilaznih cesta i obilaznice oko Stona procijenjena je na 420 milijuna kuna. Sredstva će osigurati ministarstvo mora i infrastrukture u proračunu i to 1,9 milijardi kuna do 2019. godine. No, očekuje se i sufinanciranje EK u iznosu od 357 milijuna kuna. Hrvatske ceste dužne osigurati iznos PDV-a", pojasnio je ministar Butković.

"Jačamo cestovnu povezanost južne Dalmacije s ostatkom zemlje", poručio je premijer.

Izmjene Zakona o gradnji

Vlada je usvojila i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) predstavio je ministar Lovro Kuščević.



"Ovime se omogućuje pravovremeni početak više kapitalnih građevina povezanih s ugovorima koje je preuzela RH, a olakšat će se izdavanje dozvala za građenje, smanjiti obaveze vlasnika zgrade u vezi grijanja i klimatizacije. Uvest će se i novo razvrstavanje građevina na tri umjesto dosadašnjih pet skupina, glavni projektant imat će obavezu i izvedbenog projekta, a omogućuje se evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole", naveo je Kupščević neke od izmjena koje donosi zakonski prijedlog.