Tijekom ljetnih mjeseci u Zagrebu će raditi jedino bazeni na Šalati i u Jelkovcu.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon lokalnih je izbora najavio pojeftinjenje ulaznica za sve gradske bazene od 40 do 66 posto, no čini se da građani tijekom najtoplijeg mjeseca u godini u njima ipak neće moći uživati jer je se upravo u kolovozu na većini bazena provodi godišnji servis.

Zimsko plivalište na Mladosti tako će zbog godišnjeg servisa biti zatvoreno od 31.7 do 18.8. Otvoreni i zatvoreni bazeni u sklopu plivačkog i vaterpolo centra Mladost neće raditi cijeli kolovoz.

Bazen Utrina zatvoren je od 16. do 31. kolovoza, a bazenski kompleks Svetice od 20.07 do 14.08.

Zagrepčanima tako preostaje da ljetno osvježenje potraže na Šalati (radnim danom od 13:30 - 18:00 sati, vikendom i blagdanom od 11:00 - 19:00 sati) ili novootvorenim bazenima u Jelkovcu (radnim danom od 07:00 - 21:00 sati, subotom i nedjeljom od 08:00 - 20:00 sati, blagdanom od 10:00 - 20:00 sati).

Bandić najavio i anketu o radnom vremenu

Podsjetimo, početkom lipnja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je kako cijena dnevne ulaznice za gradske bazene za odrasle radnim danom pojeftinjuje s 20 na 10 kuna, a vikendom s 25 na 15 kuna.

Za djecu, invalide i umirovljenike cijena je radnim danom smanjena s 15 na 5 kuna, a vikendom s 20 na 10 kuna. Pojefitinile su i cijene mjesečnih i godišnjih ulaznica.

Bandić je tada najavio i provođenje ankete među građanima o radnom vremenu gradskih bazena.

"Nisam se nikada bavio Ustanovom za upravljanje športskim objektima i neke stvari i mene šokiraju pomalo. Sada kada sam to pogledao vidim da od sedam bazena nijedan nema isto radno vrijeme", kazao je Bandić ocijenivši to "javašlukom i neredom" te najavio provođenje ankete o tome od kada do kada građani žele da bazeni rade.

Rezultati ankete zasad nisu poznati, no teško je vjerovati da bi stanovnici metropole željeli da većina gradskih bazena tijekom ljetnih vrućina uopće ne radi.

Zašto se bazeni servisiraju usred ljeta pitali smo Ustanovu Upravljanje sportskim objektima te ćemo odgovor objaviti po primitiku.