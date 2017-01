Veće plaće i mirovine, skuplja kava i automobili, jeftiniji sprovodi... samo su neki od poklona zapakiranih u paket "Sretna vam 2017. godina. Vaša Vlada" koji su hrvatski građani dobili pod bor.



Pročešljali smo zakonske izmjene koje nas očekuju od 1. siječnja i što to znači u praktičnom životu:

RAST PLAĆA

Povećanjem neoporezivog dohotka na 3800 kuna te uvođenjem poreznih stopa od 24 i 36 posto, umjesto dosadašnjih 12 i 40 posto, oko 1,2 milijuna građana imat će veće plaće. Plaće će rasti od nekoliko kuna do dvije tisuće kuna za neto plaće 20 tisuća kuna.



Najviše će plaće porasti samcima s primanjima većim od 20 tisuća kuna kao i roditeljima s dvoje djece s plaćama od 10 tisuća kuna bruto pa na više. Naime, povećavaju se i osobni odbici za djecu pa od sada osobni odbitak za uzdržavanog člana, kao i za prvo dijete, iznosi 1.750 kuna, za drugo dijete 2.500 kuna...



Više novca dobit će i oni koji zarađuju minimalnu plaću jer je njezin iznos povećan s 3120 na 3276 kuna, a isto vrijedi i za državne i javne službenike kojima je osnovica plaće od 1. siječnja povećana za dva posto.



Ipak, oni koji zarađuju sa strane, honorarno, za poreze će izdvajati više nego do sada. Naime, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćat će se i na autorske honorare, za isporučena umjetnička djela te drugi dohodak umirovljenika.

VEĆE MIROVINE

Umirovljenici u ovoj godini mogu očekivati usklađivanje mirovina s troškovima života pa će oni s prosječnim mirovinama od 2200 kuna dobiti pedesetak kuna više.

VEĆE PORODILJNE NAKNADE

S početkom ove godine povećavaju se i rodiljske naknade za drugih šest mjeseci porodiljnog dopusta i to na 4000 kuna za zaposlene i 2328 kuna za nezaposlene majke.

VIŠE NOVCA ZA PODUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE

Poduzetnici će plaćati manji porez na dobit - stopa se smanjuje s 20 na 18 posto dok će poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici s prihodima do tri milijuna kuna plaćati porez na dobit od 12 umjesto dosadašnjih 20 posto. No, poduzetnici ostaju bez olakšice na reinvestiranu dobit.

Poduzetnicima bi trebalo ostati više novca u blagajni jer će im se povećati i odbitak pretporeza za troškove nabave automobila za osobni prijevoz s 30 na 50 posto, a više neće plaćati ni porez na ime tvrtke.



Poljoprivrednicima će također biti nešto niži troškovi jer će PDV na repromaterijal (sjeme, pesticide, gnojivo...) umjesto 25 plaćati 12 posto.

SKUPLJA KAVA U KAFIĆIMA

Uza sve prosvjede, Vlada nije popustila ugostiteljima kojima je povećana stopa PDV-a s 13 na 25 posto. To se ne odnosi na one koji pružaju usluge smještaja i prehrane, odnosno polupansiona i punog pansiona, već isključivo na kafiće i restorane. Ove izmjene u sustavu PDV-a mogle bi dovesti do poskupljenja omiljenog pića, kave, za kunu do dvije, a više ćemo vjerojatno plaćati i hranu u restoranima.



Toj kalkulaciji treba pridodati i poskupljenje šećera s obzirom na to da se s 1. siječnjem PDV na njega povećava s 13 na 25 posto pa bi i kilogram šećera mogao poskupjeti za oko pola kune.

JEFTINIJA STRUJA

PDV na struju za opskrbljivače od Nove godine pada s 25 na 13 posto pa bi tako i građanima računi trebali biti manji. Vlada je na posljednjoj sjednici u prošloj godini odgodila odluku o povećanju naknade za obnovljive izvore energije.



Iz splitske udruge Potrošač izračunali su kako će u siječnju, račun srednjeg kućanstva koje troši oko 300 kilovat sati na mjesec, biti 29 kuna manji.

MANJI TROŠKOVI SPROVODA

Pogrebnicima se smanjuje stopa PDV-a za isporuku lijesova i urni s 25 na 13 posto, a to bi moglo smanjiti cijene lijesova. Samim time očekuje se i pojeftinjenje troškova ukopa.

NIŽI RAČUNI ZA ODVOZ SMEĆA

Smanjivanje PDV-a s 25 na 13 posto za odvoz smeća moglo bi dovesti do pada mjesečnih troškova s prosječnih 50 na 45 kuna.

JEFTINIJE DJEČJE SJEDALICE

Dječje sjedalice pojeftinit će zbog manje stope PDV-a od 13 umjesto 25 posto.

SKUPLJE CIGARETE I DUHANSKI PROIZVODI

Trošarine na cigarete povećane su u prosincu 2016. a do kraja 2017. godine slijedi još jedno povećanje pa je i duhanska industrija već najavila da će do kraja ove godine biti još poskupljenja cigareta. Neki su proizvođači već podignuli cijene za jednu, a neki za dvije kune.

SKUPLJA KUPOVINA PRVE NEKRETNINE, POJEFTINJUJE KUPNJA DRUGE

Oni koji će u ovoj godini kupiti prvi stan, morat će platiti i porez od pet posto. Znači, pri kupnji stana od 50 kvadrata u Zagrebu i cijene od 75 tisuća eura, kupac mora računati i s 3750 eura, odnosno oko 28.000 kuna poreza. Država je najavila da će mladim obiteljima subvencionirati rate kredita, no zakonski prijedlog za tu mjeru tek je u pripremi i ona bi trebala zaživjeti u drugoj polovici 2017. godine.



S druge strane, oni koji kupuju drugu nekretninu proći će povoljnije jer porez pada s 5 na 4 posto što je u slučaju stana od 75.000 eura, 22.500 kuna, odnosno 5500 kuna manje nego do sada.



Da bi se odredio porez na promet nekretnina, građani više neće morati kupnju prijavljivati Poreznoj upravi, već će poreznici to raditi sami, na temelju kopije kupoprodajnog ugovora.

SKUPLJI AUTOMOBILI

Mijenja se trošarinski sustav oporezivanja automobila s obzirom na emisije CO2 i zagađenje, a najgore će proći kupci jeftine srednje klase automobila. Pojedini modeli mogli bi biti skuplji i za 8000 kuna. Poskupjet će i luksuzna vozila, a pojedini modeli mogli bi koštati i 100 tisuća kuna više. Automobili će zbog većih trošarina poskupjeti za 10 do 30 posto.

Kad je riječ o automobilima, novina je i da će se kod registracije vozila u stanicama za tehnički pregled odmah plaćati i porez na cestovna vozila, koji su građani do sada plaćali temeljem poreznih rješenja.

BANKE OTPISUJU POTRAŽIVANJA



Banke će puno lakše moći otpisati teško naplativa potraživanja. To bi, nadaju se u Vladi, moglo rezultirati manjim kamatama na kredite, jer će bankama biti smanjen trošak poslovanja, makar jednokratno, za kredite izdane do kraja 2015. godine.

MANJI POREZ NA NASLJEDSTVO

Oni koj su naslijedili neku imovinu ili im je darovana, plaćat će nešto manji porez. Na darove i nasljedstvo umjesto pet plaćat će se četiri posto poreza.