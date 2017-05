U Hrvatskoj 37 posto stanovništva ima povišeni krvni tlak, što znači da svaki treći odrasli stanovnik ima vrijednosti arterijskog tlaka veće od 140/90, a zabrinjava što učestalost hipertenzije raste kod djece i mladih, upozoravaju stručnjaci u povodu 17. svibnja, Svjetskog dana hipertenzije.

Svaki treći stanovnik Hrvatske ima povišeni krvni tlak, koji se danas u svijetu smatra ubojicom broj jedan, a kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u gotovo svim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, gdje su samo u 2015. odnijele gotovo 26.000 života.

Kardiovaskularne bolesti bile su uzrok smrti u 47,4 posto slučajeva, a od njih su u 2015. umrle 25.694 osobe, što čini grad veličine Đakova, Čakovca, Požege, Sinja ili Petrinje, ističe predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju Bojan Jelaković.

Podaci pokazuju da se 60 posto osoba s hipertenzijom liječi, odnosno da dobiva preporuke i liječničke recepte za lijekove protiv visokog tlaka, no kontrola tlaka postiže se svega kod 20 posto bolesnika, dodaje Jelaković. Uzroci hipertenzije su pretilost, premalo tjelesne aktivnosti, prekomjeran unos kuhinjske soli, alkohol, pušenje, ali i šećerna bolest te oštećenja bubrega.

Sve je to moguće spriječiti, ističe Jelaković, no ljudi teško mijenjaju loše navike pa su dosadašnji pokušaji i programi provedbe prevencije polučili slabi uspjeh. Drugi je razlog loše kontrole visokog tlaka to što trećina oboljelih nikada ne uzme ni jedan propisani lijek, a oni koji počnu s liječenjem s vremenom propuštaju terapiju.

U Hrvatskoj su dostupni svi lijekovi za liječenje hipertenzije, kao i suvremene intervencijske metode. Hrvatsko društvo za hipertenziju pripremilo je ove godine smjernice za dijagnostiku te bolesti, gdje su jasno određene pretrage koje treba napraviti kod određenih pacijenata, što bi liječnicima trebalo olakšati pristup liječenju. (HINA)