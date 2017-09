U središnjici HDZ-a u ponedjeljak u 17 sati počela je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. Kako doznajemo, tema razgovora su aktualna zbivanja u zemlji.

Jedan za drugim čelnici visoko pozivcionirani članovi stranke stizali su u središnjicu. Pretpostavlja se kako će se danas raspravljati o HOS-ovoj ploči u Jasenovcu, no to nitko nije želio potvrditi, ali niti iznijeti svoj stav o tome.

Na pitanje kako bi on to riješio Božidar Kalmeta je kratko rekao: "Ha, sad kako bi ja.. Nisam razmišljao o tome ovog časa. Nije to jednostavno pitanje ni jednostavan odgovor. Treba naći jedno razumno rješenje gdje će biti svi zadovoljni. Nije to nije lako, ali treba ga naći".

Ministar prometa Oleg Butković na isto je pitanje samo kratko rekao: "Sve će biti ok, sve će biti u redu".

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić pak smatra kako su "ploče nebitan problem".

"Ja tu nemam svoj stav, mislim imam svoj stav. Donijet će se rješenje koje će biti na zadovoljstvo sviju. Stav je jasan kao i premijera i cijele vlade. Treba naći razumno rješenje. Ploče su nebitan problem, bitan je razvoj gospodarstva", kazao je Žinić.

Vladimir Šeks i Josip Đakić nisu željeli reći svoj stav o pločama.