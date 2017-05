"Sve osobe koje ulaze u neki takav prostor moraju biti provjerene, trebaju biti provjerene njihove osobne stvari, da ne bi unijeli neke predmete uz pomoć kojih bi mogli počiniti teroristički akt ili bilo koje drugo kaznano djelo. U ovom slučaju očigledno je da je nešto od te sigurnosti zakazalo", kazao je u Dnevniku Nove TV Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost i terorizam.

Gost Dnevnika Nove TV bio je Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost i terorizam, koji je komentirao okolnosti i policijsku istragu terorističkog napada u Manchesteru.

Koji su uzroci ovog napada, kojem je - evidentno - cilj bio što više žrtava?

Uzroci terorizma često sežu daleko u povijest, u ovom slučaju još u kolonijalno doba. Međutim, osvrnuo bih se na recentne uzroke, a to je da je Ujedinjeno Kraljevstvo uz bok državama koje se unutar antiterorističke koalicije bore protiv ciljeva terorista na Bliskom istoku i drugdje u svijetu.

S obzirom da Islamska država gubi svoje teritorije u Siriji i Iraku, teroristi svoje akcije premještaju na teritorij tih zemalja koje s protiv njih bore na tom terenu. A jedna od tih zemalja, i jedna od najinteresantnijih zemalja u tom smislu je, naravno, i Ujedinjeno Kraljevstvo.



Kako je moguće da je napadač unio eksploziv i je li to mogao učiniti bez pomagača?

Osiguranje tih događaja, kulturnih manifestacija i sportskih događaja itd. vrlo je složen proces, koji zahtijeva pomno planiranje te dosljedno provođenje svih sigurnosnih standarda od početka same manifestacije pa do kraja. Često to bude i nekoliko dana ranije i započinje s protudiverzijskim pregledom. kada se utvrdi da u određenom štićenom prostoru ne postoje eksplozivne naprave, nakon toga prostor biva skeniran i čuvaju ga zaštitari odnosno policija.

Sve osobe koje ulaze u taj prostor moraju biti provjerene, trebaju biti provjerene njihove osobne stvari, oni se svi pregledavaju izvana, tapkanjem, da ne bi unijeli neke predmete uz pomoć kojih bi mogli počiniti teroristički akt ili bilo koje drugo kaznano djelo. U ovom slučaju očigledno je da je nešto od te sigurnosti zakazalo. Naravno, ne možemo isključiti mogućnost da je ovaj terorist imao pomagača u redovima zaposlenika Arene ili među ljudima koji su bili zaduženi za sigurnost samog događaja.

Što mislite, kako će sada teći istraga?

Kao što smo čuli, utvrđen je i identitet počinitelja. Sada će se pomno izanalizirati svi njegovi kontakti, sva njegova komunikacija u proteklom razdoblju, utvrdit će se je li pripadao nekoj terorističkoj skupini, s kim je sve bio povezan, je li ta skupina, odnosno on sam planirao još nekakva druga djela... U tim istragama, koje sada vode kriminalisti, tužitelji, forenzičari i tako dalje, koji su osigurali mjesto događaja i prikupili sve tragove na terenu, od velike pomoći bit će građani.

Naime, građani koji su bili očevici ovog događaja moći će kazati puno o ljudima koje su tamo sreli, o samom počinitelju i eventualno njegovim pomagačima. Koliko god bili spremni na počinjenje određenog terorističkog akta, sami počinitelji, pa naravno i bombaši-samoubojice, svojim ponašanjem odaju nervozu, prekomjerno se krećući, gledajući na sat, znojeći se, itd. Dakle, građani će svojim fotografijama i zapažanjima iz same Arene moći biti od velike pomoći istražiteljskim organima u rješavanju ovog djela.