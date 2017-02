Zbog cijena plina i struje, premijer Andrej Plenković u utorak će održati konzultacije s članovima Ministarstva energetike. Nakon sastanka javnost bi trebala više doznati o mogućim povećanjima računa za energente.

Zbog najava o mogućim većim računima, Andrijana Piškor je više počela paziti kako troši struju. "Na godišnjoj bazi to se isplati neka nova krpica, cipelice - uvijek to dobro dođe... Ako se povisi, to bi bilo grdo!", kaže ona.

Kako smo to od "grdog" došli do pojeftinjenja pa se vratili na "grdo"? Evo kako.

Konačni izračun - jeftinije nego u prosincu 2016.

Kućanstvo koje je u prosincu prošle godine potrošilo prosječnih 300 kilovat sati, dobilo je račun za struju od 301 kune i 50 lipa. Cijenu su formirali tadašnji PDV od 25 % i naknada za obnovljive izvore energije od 3 i pol lipe po kilovat satu.

Već mjesec poslije, u siječnju 2017. istih 300 kilovatsati stajalo je gotovo 30 kuna manje. Pojeftinjenje je uzrokovalo smanjenje PDV-a s 25 na 13 posto. Naknada je ostala ista pa se račun smanjio na 272 kune i 56 lipa. Što nas čeka u ostatku godine? Naraste li po najavama naknada za obnovljive izvore s 3 i pol na 7 lipa po kilovatsatu, uz PDV od 13 posto mjesečni će se račun povećati za 12 kuna i iznositi 284 kune 42 lipe. Ako koga tješi, bit će to i dalje manji račun nego na kraju prošle godine.

Poduzetnici gurnuti pod tepih?

"Porezna reforma je imala pozitivan učinak za smanjenje računa za struju, a da li će naknada donekle to smanjenje učiniti malo manjim nego što je trebalo biti - to ćemo vidjeti. Ali u svakom slučaju ne želimo ništa na teret naših građana i korisnika", kaže premijer Plenković.

Malo tko spominje činjenicu da će povećanje naknade najviše stajati poduzetnike. "Poduzetnici koji su u sustavu PDV-a oni nemaju nikakvih bonusa od ovog smanjenja PDV-a s 25 na 13 posto i njima naknada koja raste direktno povećava troškove za električnu energiju", ističe Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje.

I to za 324 milijuna kuna na godišnjoj razini, procjenjuje Kurtović. A što će biti s cijenom plina? "U četvrtak ljudi moraju donijeti odluku koliko će plin poskupjeti sljedećih godinu dana. Sigurno će poskupjeti, po mojoj procjeni bit će više od 20 posto, ali to je politička odluka Vlade", kaže bivši ministar Ivan Vrdoljak (HNS).

Zbog cijena plina premijer najavljuje hitan sastanak s ministrom Dobrovićem. "Sutra ćemo o tome razgovarati i naravno da ćemo ići za tim da zaštitimo hrvatske građane i potrošače", poručuje Plenković.

Priče o cijenama energenata posljednjih tjedana odgovaraju i mjesecu u kojem se nalazimo, a kaže se da je veljača - prevrtača.

