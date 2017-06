Održava se sjednica Glavnog odbora SDP-a. Stranka u posljednje vrijeme prolazi kroz turbulentno razdoblje kojem nisu pomogli i ne baš blistavi rezultati lokalnih izbora.

Što se događa iza zatvorenih vrata SDP-a, stranke u kojoj se održava sjednica Glavnog odbora?

Na početku Glavnog odbora predsjednik Davor Bernardić održao je govor u kojem je istaknuo kako je iza stranke teško razdoblje tijekom kojeg je SDP rekonstruiran. Istaknuo je kako rezultat na lokalnim izborima nije bio fantastičan, ali nije bio ni tako loš, te dodao ''želja nam je da u ovoj moralnoj kaljuži u kojoj se naša zemlja nalazi pokažemo da Hrvatska može biti drugačija. SDP je na tom tragu spreman u svakom trenutku graditi naše društvo i našu zemlju. Kako smo reformirali stranku, reformirat ćemo i Hrvatsku. Kako se mijenja SDP, mijenja se i Hrvatska''.

''Ne može se na vlast po svaku cijenu, a obraz nema cijenu, što se jasno vidjelo u petak'', rekao je Bernardić te dodao kako se u isto vrijeme ne smije bježati od onoga što se događa u samoj stranci. Istaknuo je kako svi trebaju raditi u interesu stranke, jer ''samo jak SDP znači jaku Hrvatsku''. Na kraju je pozvao sve one koji dijele isti svjetonazor i vrijednosti da im se pridruže.

Planira se da o rezultatima lokalnih izbora bude otvorena diskusija u kojoj će sudjelovati članovi glavnoga odbora i SDP-ovi saborski zastupnici. Taj bi dio mogao biti buran sudeći po istupima nekih od istaknutih dugogodišnjih članova stranke koji su nakon lokalnih izbora javno zatražili odlazak Davora Beranardića s mjesta predsjednika.

Podsjetimo, njegovu su ostavku zatražili Mirando Mrsić, Milanka Opačić i Ivan Klarin.

Mirando Mrsić na Facebooku je, odmah nakon prvog kruga lokalnih izbora, žestoko kritizirao Davora Bernardića i vodstvo stranke. U podužoj objavi kazao je kako je rukovodstvo stranke podbacilo u konkretnim mjerama SDP-ovih kandidata na lokalnim izborima i motivaciji članova.

Prozvao je i samog Bernardića poručivši kako je "iako je predsjednik stranke bio prisutan terenu – stranci za pobjedu treba daleko više od slikanja i druženja s građanima".

''Potrebne su nam promjene – i to hitno! Puno toga je rukovodstvo najavljivalo u odnosu na unutarnju konsolidaciju stranke od promjene statuta do načina rada s članovima. Ništa od toga, na žalost, nije učinjeno. I ovi rezultati su posljedica tog nerada i nerazumijevanja članova i građana. „Honeymoon is over“ – od vodstva se traže rezultati!'', napisao je između ostalog Mrsić.

Taj se istup dugogodišnjeg SDP-ovca nije svidio aktualnom predsjedniku pa je promptno najavio kako kako SDP više ne račina na Miranda Mrsića. "Njemu je draže između dva izborna kruga umjesto HDZ-a napasti SDP i predsjednika, a to mu nije prvi takav potez. Ali bez brige, neću mu dati alibi da podrži Andreja Plenkovića u Saboru, odnosno HDZ-ovu Vladu... Ovo što je Mrsić napravio je udar na temelje SDP-a", ustvrdio je tada Bernardić.

Mrsić je na taj istup reagirao otvorenim pismom u kojem je između ostalog istaknuo kako je Bernardić ''poslao svima jasnu poruku 'stranka to sam ja'. Uz poruku, tu je i prijetnja svima nama kako će nastaviti zatirati sve one vrijednosti koje bi SDP trebao njegovati i zbog kojih bi se SDP trebao razlikovati od svojih izravnih političkih oponenata''.

Dan nakon drugog kruga lokalnih izbora javno je o Davoru Bernardići i nezadovoljstvu njegovim vođenjem SDP-a progovorila i Milanka Opačić. "Nažalost u zadnjih šest mjeseci mi smo stranka koja iz mjeseca u mjesec gubi na rejtingu. To je zabrinjavajuće i mislim da Davor Bernardić, koji je postao veliki predmet ismijavanja na društvenim mrežama, mora razmisliti je li sposoban i dalje voditi SDP ili ne", rekla je za Novu TV Opačić.

O svemu se dan nakon izbora oglasio i Ivan Klarin iz Tisnog, jedan od rijetkih SDP-ovaca koji je pobijedio u prvom krugu. "Ne snalazi se dobro kao predsjednik i smatram da njegovim odlaskom treba provjetriti i pročistiti stranku", rekao je i pozvao predsjednika stranke na ostavku.

I dok je zbog verbalnog delikta Davor Bernardić praktički najavio izbacivanje iz stranke Miranda Mrsića, svega dan nakon toga pozvao je natrag u stranku sve one koji su izbačeni "zbog verbalnog delikta. Među njima je i Aleksandra Kolarić koja nikada nije skrivala svoju želju za povratkom. Prije nekoliko dana to se i dogodilo.