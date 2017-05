Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u intervjuu za subotnji Jutarnji list kako SDP više ne račina na Miranda Mrsića, saborskog zastupnika SDP-a koji je nakon prvog kruga lokalnih izbora javno rekao da SDP kao najjača oporbena stranka ne može biti zadovoljan sa rezultatima lokalnih izbora te da su toj stranci hitno potrebne promjene.

"Njemu je draže između dva izborna kruga umjesto HDZ-a napasti SDP i predsjednika. A to mu nije prvi takav potez. Ali bez brige, neću mu dati alibi da podrži Andreja Plenkovića u Saboru, odnosno HDZ-ovu Vladu... Ovo što je Mrsić napravio je udar na temelje SDP-a", ustvrdio je Bernardić.

"Bio je najbolji prijatelj s Ivom Baldasarom pa je digao ruku za njegovo izbacivanje iz SDP-a. Najbolji prijatelj je bio s Ivom Josipovićem pa se i njega odrekao . Bio je potpredsjednik gradske organizacije i slavodobitno jurišao na mjesto predsjednika zagrebačkog SDP-a i izgubio. A u ovoj kampanji nije ga bilo nigdje. Mirando Mrsić je sam sebe kaznio. SDP više ne računa na Mrsića", poručio je Bernardić.

Bernardić smatra da je u interesu zemlje da se prijevremeni parlametarni izbori održe što prije, no teško je očekivati da to bude prije jeseni i usred turističke sezone. Ističe kako je SDP u ovom trenutku stranka s najvećim koalicijskih potencijalom u Hrvatskoj, te kako su spremni razgovarati sa svima, pa i s Mostom.

Upitan hoće li oporba na moguće prijevremene parlamentarne izbore izaći u dva bloka ili u jednom, odgovara kako se o tome razgovara te da će odluka biti donesena na vrijeme. "Sigurno je da idemo s našim strateškim partnerom HSS-om i razgovaramo s HSU", kazao je.

Što se tiče odnosa s HNS-om smatra kako je ta odnos dobar te da je jasno kkao lider opozicije može biti samo SDP kao najjača stranka. "Poštujem kolegu Vrdoljaka. Nećete me posvađati s HNS-om, no lider opozicije je najjača stranka, a to je SDP. Kad bi to bio HNS, s obzirom na njihov rejting, značilo bi da opozicije u Hrvatskoj zapravo ni nema".

Bernardić odbacuje mogućnost velike koalicje. "Koalicija ne - dijalog da. Mi nismo za koaliciju nego za konsenzus oko svih pitanja ključnih za razvoj zemlje. Mislim da bi trebao kod svih postojati interes da se dogovorimo oko deset ključnih stvari i zacrtamo put razvoja kako bi Hrvatska postala dobro mjesto za nove generacije", rekao je Bernardić.

Upitan je li moguće da Zvonimir Mršić pored njega kao predsjednika stranke bude SDP-ov kandidat za premijera, odgovara kako je on čovjek suradnje i da računa na Mršića te ga je pozvao da se aktivira. "Nudio sam mu da bude župan Koprivničko-križevačke županije i da bude koordinator druge izborne jedinice, no sve je odbio. Volio bih da se predomisli i bude koordinator", rekao je Bernardić.

Na tvrdnju kako Mršić možda cilja na čelno mjesto u SDP-u, Bernardić je rekao kako se na to mjesto može svatko kandidirati na izborima kad oni budu, a to je u roku od šest mjeseci nakon parlamentarnih izbora. Dodao je kako ne želi prepričavati međusobne razgovora, ali misli da Mršić nema tu ambiciju. (Hina)