Dugogodišnji član SDP-a Mirando Mrsić odgovorio je u otvorenom pismu, lideru te stranke Davoru Bernardiću.

Mrsićevu rekaciju na Bernardićevu izjavu da SDP više ne račina na njega prenosimo u cijelosti:

"Otvoreno pismo članicama i članovima SDP-a,

Povodom izjava i optužbi predsjednika SDP-a iznijetih u intervjuu za Jutarnji list, u kojima je jasno obznanio svoje stavove u odnosu na način na koji misli postupati prema onima koji u stranci drugačije razmišljaju, imam potrebu vama, koji nosite SDP istaknuti sljedeće:

Predsjednik SDP-a me optužuje da sam svojim postupkom ozbiljno naštetio stranci, što je dodatno potvrdilo kako očito nije svjestan da je svojim stavovima, ne samo u spomenutom intervjuu nego i u većini svojih istupa - UPRAVO ON - ozbiljno naštetio stranci. Svima nama, ali i svim našim simpatizerima, predsjednik SDP-a poslao je jasnu poruku kako SDP još uvijek nije (niti će pod njegovim vodstvom to ikada postati) stranka koja među svojim članstvom potiče plurarizam stavova i njihovo javno iznošenje.

Poslao nam je svima jasnu poruku 'stranka to sam ja'. Uz poruku, tu je i prijetnja svima nama kako će nastaviti zatirati sve one vrijednosti koje bi SDP trebao njegovati i zbog kojih bi se SDP trebao razlikovati od svojih izravnih političkih oponenata.

Podsjećam vas da je jedno od ključnih obećanja predsjednika i cijelog rukovodstva, u unutarstranačkim izborima bila hitna demokratizacija stranke koja će tolerirati pluralizam i različitost mišljenja. Upravo na tom obećanju članovi su im dali svoje povjerenje za vođenje stranke.

Na žalost, dosadašnji postupci predsjednika i rukovodstva pokazuju da je članstvo prevareno!

Upravo je takvim svojim stavom potvrdio da se bez hitnih promjena u SDP-u ništa neće promijeniti na bolje u skoroj budućnosti zbog čega se i dalje može očekivati pad povjerenja naših birača u SDP i dodatno jačanje populizma i stranaka desnog centra.

Potaknut potrebom da nešto učinim kako bih spriječio daljnju eroziju povjerenja građana u SDP, smatrao sam i smatram potrebnim, upravo između dva kruga izbora, javno poslati poruku građanima da SDP nije zadovoljan rezultatom i da nam je nužna njihova podrška koja znaći i bolji odaziv na birališta u drugom krugu.

Ne možemo kao oporbena stranka čije vodstvo proklamira spremnost za preuzimanje vođenja države biti zadovoljni sa status quo situacijom na lokalnim izborima.

Žao mi je da rukovodstvo toliko podcjenjuje naše članice i članove, kao i sve naše simpatizere, smatrajući da će njihove glasove dobiti bez jasne političke platforme i jasne vizije napretka lokalnih sredina.

Moj apel je trebao biti svima nama dodatni poticaj da prema našim biračima budemo iskreni i da im javno obećamo da hoćemo, i možemo, biti bolji – da smo stranka sa pobjedničkim duhom.

Na moje veliko razočaranje, predsjednik SDP-a je intervjuom svima nama, koji smo vjerovali u promjene u SDP-u, potvdio da je zapravo njegov izbor za predsjednika uzdrmao temelje SDP-a!

Svi zajedno smo godinama gradili ovaj SDP, u nekim razdobljima uspješno, u nekima manje uspješno, ali smo se uvijek zalagali za obranu naših temeljnih vrijednosti a to je demokratizacija, sloboda govora i pluralizam. Želim da na tome i dalje ustrajemo, pod bilo koju cijenu. Ako se odreknemo tih vrijednosti, odričemo se SDP-a!

I na kraju - ne samo da gledam i dalje cvrsto i otvoreno svojim kolegicama I kolegama u oći , nego im gledam u dušu - I vidim da dijelimo zabrinutost za budućnost stranke i slobodu govora.

Vaš, Mirando Mrsić."



Podsjetimo, Saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić je nakon prvog kruga lokalnih izbora javno istupio i rekao da SDP kao najjača oporbena stranka ne može biti zadovoljan sa rezultatima lokalnih izbora te da su toj stranci hitno potrebne promjene.