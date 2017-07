Ravnatelj policije Marko Srdarević u ponedjeljak je na konferenciji za medije u splitskoj policiji rekao da su s kolegama iz Italije održali sastanak o projektu sigurne turističke sezone na kojemu su razgovarali i o svim izazovima koji su pred njima te zaključili da je dosadašnja suradnja bila jako dobra no da ima još prostora za njezin napredak.

Italija i Hrvatska iz godine u godinu bilježe porast turista i to najviše zato što neke destinacije koje su prije bile zanimljive gostima iz Europe, više to nisu zbog sigurnosti, kazao je ravnatelj policije Marko Srdarević.

"Hrvatska je prošle godine imala 15,6 milijuna turista, dok se ove godine očekuje više od 17 milijuna turista. Svjesni smo da je osim lijepe obale, povijesnih i kulturnih znamenitosti gostima jako važno pružiti sigurnost. I oni su do sada tu sigurnost imali. Prvenstveni cilj i izazov hrvatske policije nam je da to održimo", kazao je ravnatelj Srdarević.

Projekt Sigurna turistička sezona jedna je od brojnih aktivnosti koje policija poduzima, rekao je Srdarević. Taj se projekt provodi od 2006. u suradnji s policijom iz 17 država Europe. Cilj projekta je da za vrijeme turističke sezone u Hrvatsku dođu policajci iz država iz kojih imamo najviše gostiju te da rade zajedno s hrvatskim policajcima i to u odorama svojih zemlja, objasnio je.

"Ove godine bit će ukupno 72 policajca iz 18 država među kojima je i devet talijanskih policajaca. Ovo je dobar projekt, a to dokazuje i to što su ga implementirale policije Italije, Austrije, Slovenije i Crne Gore", naglasio je dodavši kako projekt žele nastaviti i proširiti koliko to bude moguće.

Ravnatelj za javnu sigurnost iz talijanske policije Franco Gabrielli istaknuo je kako je najbitnije da se talijanski turisti u Hrvatskoj na godišnjem odmoru osjećaju sigurno jer živimo u stresnim vremenima u kojima se svi brinu za sigurnost.

"Hrvatska je sigurna zemlja i mi želimo da talijanski turisti ovdje vide koliko je sigurno tako što vide svoje policijske službenike koji će im pomagati ako se nešto dogodi", rekao je Gabrielli.

Ultra Europe Festival na Poljud privlači desetke tisuća stranaca

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave policije Krunoslav Borovec istaknuo je da je riječ o najuspješnijem projektu hrvatske policije na koji su odlično reagirali građani i turisti koji tako dobivaju kvalitetnu policijsku uslugu. Napomenuo je kako se strani policajci uključuju u komunikaciju s turistima kada su u nekoj neprilici, što je za Hrvatsku kao turističku zemlju izuzetno bitno.

"Za nekoliko dana u Splitu počinje Ultra Europe Festival za vrijeme kojega će deseci tisuća stranaca doći na Poljud zbog čega će biti puno posla ne samo za hrvatsku policiju već i za strane policajce koji će pomoći da sve protekne u najboljem redu", rekao je Borovec.

Napomenuo je da je u povodu Ultre održano nekoliko sastanaka s organizatorima i predstavnicima američkog veleposlanstva te da ove godine dolaze i predstavnici američkih službi koje se brinu o sigurnosti festivala. Borovec je dodao da će splitskim policajcima pomoći i kolege iz Interventne policije iz drugih krajeva Hrvatske. U Splitu će biti znatan broj policijskih službenika, istaknuo je Borovec te dodao da, prema podacima koje je policija dobila od inozemnih partnera, najveći broj posjetitelja Ultre dolazi iz Engleske. (HINA)