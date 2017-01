Švicarski poduzetnik Dennis Bandack je za 2,7 milijuna eura kupio manji hotel na otoku Korčuli, a planira kupnju još devet hotela. O njegovom pothvatu je prije dva dana pisao njemački list ''Welt am Sonntag'', a u članku koji prenosi DW navodi se da je Bandack mogao uložiti u bilo koju destinaciju na Sredozemlju, ali odlučio se za Hrvatsku jer u njoj vidi ''najbolji odnos između cijene i dobiti''.

Prema pisanju njemačkih medija on u takvom razmišljanju nije usamljen, a Hrvatska zbog odličnog razvoja turizma privlači sve više hotelijera.

List ističe da je kupnja na hrvatskoj obali dobar potez i za privatne ulagače. Navode mišljenje analitičara da su na poznatim odredištima u zapadnom Sredozemlju cijene porasle, dok su u Hrvatskoj prilike povoljnije, a ove zime došlo je i do laganog pada cijena.

Da je prisutan trend pada cijene nekretnina ističe i Boro Vujović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.

''Trend pada je još uvijek prisutan, postoje još uvijek nekretnine koje su preskupe i nisu u skladu s potrebama tržišta. Najbolji primjer su velike obiteljske kuće koje su rađene na malim parcelema, imaju nekoliko stanova, puno kvadrata, a nisu funkcionalne niti prilagođene potrebama današnjih kupaca. Takvim nekretninama cijene će i dalje padati. Tu se radi o nekoj korekciji od 1 do 2%, tako da ne možemo govoriti o ozbiljnom padu, ali to za kupce dobro zvuči i mislim da u tom tekstu ima pozitivnog PR-a za Hrvatsku'', kaže Vujović. Dodaje kako će interes sigurno dodatno rasti. Najviše, kaže, zbog geopolitike koja nam ide na ruku.

Ipak, Nijemci upozoravaju potencijalne ulagače da pri kupnji nerektnine dobro otvore oči i prekontroliraju vlasničke odnose i valjanost građevinske dozvole.

Najskuplja Dalmacija

Autor članka citira, među ostalim, Matthewa Montagu-Pollocka, izdavača međunarodnog informacijskog servisa za nekretnine za odmor Global Properity Guide, koji kaže da su najskuplje turističke nekretnine u Dalmaciji što se opravdava dugom turističkom tradicijom regije, ali i snimanjem poznate serije ''Igra prijestolja'' u Dubrovniku, koja je posljednjih godina privukla velik broj fanova na jug Hrvatske.

I dok Nijemci upozoravaju da bi s prestankom snimanja serije moglo pasti i zanimanje za Dubrovnik pa čak i da može doći do skorašnjeg pada cijena vikendica i apartmana oko Dubrovnika, Vujović kaže kako takva tvrdnja nema veze s realnošću.

''Možda će pasti interes nekog dijela turista koji zbog toga dolaze u Dubrovnik, ali kupaca nekretnina sigurno neće. Turisti koji dolaze zbog serije ne kupuju nekretnine, pogotovo ne u skupom Dubrovniku'', kaže Vujović koji se i sam susreo s povećanim interesom stranih kupaca.

''Tradicionalno su to Nijemci, Austrijanci, Slovenci, Poljaci, Slovaci, Rusi. Traže se apartmani i kuće na obali. Razlika je od regije do regije, od mjesta do mjesta. U Istri su zanimljive kuće u unutrašnjosti, dok se na drugim lokacijama traži prvi red'', kaže i dodaje kako su na obali, kada su u pitanju nekretnine, najpopularniji Dubrovnik, Istra, Split, Zadar i Opatija.

A Istru Nijemci navode kao primjer regije u kojoj će srednjoročno doći do rasta vrijednosti nekretnina. Ističu dva razloga - blizinu juga Austrije i Njemačke te brojne međunarodne zvijezde koje su se oduševile tim hrvatskim poluotokom.