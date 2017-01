Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, kojima je Ministarstvo financija, na čelu s HDZ-ovim Zdravkom Marićem umanjilo studentima i učenicima mogućnost godišnje zarade spustivši granicu za oporezivanje njihovih prihoda s 50.000 kuna na samo 15.000, danas su izazvale revolt i ogorčenje velikog broja studenata, kako smo pisali na DNEVNIK.hr-u.

Umanjenje studentskih prihoda u popriličnoj je suprotnosti s ne tako davnim obećanjima vladajuće stranke. Naime, jedna od glavnih točaka HDZ-ove predizborne kampanje, koja je išla sa zajedničkim nazivnikom "Vjerodostojno", bio je i program za mlade.

U sklopu projekta nazvanog "Biraj budućnost" obećavali su niz olakšica i pogodnosti za mlade, jer kako je u kolovozu ove godine na predstavljanju tog programa rekao Andrej Plenković, "obrazovanje je ključ svakog gospodarstva. Naš obrazovni sustav mora stvoriti ljude koji će biti osposobljeni za radna mjesta budućnosti - moraju imati kritičko razmišljanje, biti kreativni i inovativni i u stanju rješavati probleme. Upravo na tom tragu sastavljen je ovaj program".

Predsjednik mladeži HDZ-a Josip Bilaver tom je prilikom kazao kako je program za mlade novost u hrvatskoj politici. "To dosad nikada nismo imali", kazao je Bilaver te, čini se, proročanski dodao kako će HDZ-ova Vlada poduzeti "hrabre mjere".

"Mislim da ne tražimo previše, mladi u Hrvatskoj zaslužuju najbolje", kazao je Bilaver.

Jedna od mjera koje su isticali u tom programu za mlade bilo je i pomicanje poreznog praga za studentske poslove na 50.000 kuna. No, do nove porezne reforme oni su već mogli zarađivati do 50.000 kuna bez plaćanja poreza. U slučaju da su zaradili više, na razliku bi plaćali porez na dohodak, koji je iznosio 25%.

Evo što su uoči izbora isticali u svom programu za mlade, ističemo točku broj četiri (inače, simptomatična je slika koju smo zatekli danas prilikom nastojanja da pretražimo web-stranicu posvećenu tom programu; pogledajte u našoj fotogaleriji): "OBRAZOVANJE NIJE JEDNOKRATNA REFORMA! Nećemo kao naši prethodnici udarati po studentskom standardu, nego:

1. Poticati i usmjeravati mlade na vrijeme (Upis deficitarnih strukovnih zanimanja od osnovne škole),

2. Uspostaviti uspješnosti studenata pojedine obrazovne institucije,

3. Omogućiti dodjelu državnih stipendija za 22 000 studenata te 15 000 stipendija za studenate iz STEM i IKT područja,

4. Promijenit ćemo porezne granice te ćete moći zaraditi do 50 000 kuna godišnje bez straha od ikakvih dodatnih poreza,

5. Studentski centri će morati uložiti 100 000 000 kn u studentski standard svake godine,

6. Nastaviti kurikularnu reformu na transparentan način!"