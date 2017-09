Na prvu reakciju iz redova SDP-a nakon gostovanja potpredsjednika te stranke u Dnevniku Nove TV, nije trebalo dugo čekati.

Prvi se nakon razgovora potpredsjednika SDP-a Peđe Grbina s Mislavom Bagom u studiju Dnevnika Nove TV, putem svojeg Facebook profila oglasio Ranko Ostojić.

"Bravo Peđa! Jasno. Precizno. Odgovorno. I pošteno. A tko se boji članova vidjet ćemo. I čiji su prstići u nečijem pekmezu!", napisao je Ostojić na svojem Facebook profilu.

Podsjetimo, na sastanku kluba zastupnika SDP-a u Saboru u utorak, bilo je burno, a detalji sastanka kluba zastupnika brzo su se saznali. U podijeljenom SDP-u rješenje unutarstranačkog problema, čini se, još se ne nazire.

"Koliko vidimo sada on (Bernardić) nastoji napraviti ne stranku nego sektu svojih prijatelja. S ovom ekipom bojim se da će taj rejting stajati na ovoj razini ili može još možda malo i pasti. Mislim da se može zaustaviti iskreno samo sa novim predsjednikom stranke i sa novim rukovodstvom", rekla je ranije u srijedu Milanka Opačić.

"Da, bilo je kolega koji su napustili sjednicu kluba. Ne bih baš rekla da je bila drama, znate da kod nas u SDP-u, ne samo danas, nego i cijelo vrijeme prevladavaju različita mišljenja", poručila je Sabina Glasnovac.

"Ako je neko nekoga nazvao lažovom kaže to u kameru i ja nema što potvrditi ili opovrgnuti", komentirao je sastanak kluba SDP-a od utorka Arsen Bauk.

Dio zastupnika oštro je napao Bernardića zamjerajući mu da donosi pogrešne odluke zbog kojih stranka tone. Drugi su ga branili.

"On se okružio dijelom ljudi koji se nikad nisu znali nosit s problemima nego su od tih problema bježali. Mislim na Zlatka Komadinu koji je pobjegao iz Vlade, on nije potjeran, on je dao ostavku, jer se nije mogao nositi s problemima u svom resoru", rekla je Opačić.

"Situacija u stranci je takva da za sukob treba dvoje. Rovariti u stranci i puniti medijske stupce sa stvarima koje štete stranci, mislim to jednostavno nije pristojno", odgovorio je njoj, a i svim drugima koji govore protiv vodstva stranke Zlatko Komadina.