Milanka Opačić kazala je kako ju je zgrozila izjava predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je poručio da oni koji s njim nisu zadovoljni, mogu napustiti klub zastupnika stranke.

SDP-ova Milanka Opačić u Saboru se osvrnula na jučerašnji burni sastanak kluba zastupnika nakon kojeg su pojedini zastupnici SDP-a vidno ljutiti izašli iz prostorije.

"Bila sam zgrožena izjavom predsjednika stranke, da oni koji su nezadovoljni radom Kluba, mogu iz njega otići jer ima puno onih koji žele doći na naša mjesta. Predsjednik stranke mora biti osoba koja okuplja ljude u stranku, a ovaj ih rastjeruje. Šalje nam poruku da odemo iz kluba", kazala je Opačić.

Na pitanje hoće li se kriza u SDP-u uskoro riješiti, Opačić je odgovorila kako su "oni koji su glasali za Bernardića očito prevareni".

"On je u predizbornoj kampanji govorio da će svi ljudi biti dobrodošli, koliko sada vidimo on pokušava napraviti ne stranku, nego sektu svojih prijatelja. Stranka nije društvo prijatelja, u stranci se ljudi okupljaju zbog nekih ideja, programa, nekih vrijednosti. Nažalost, ovo jučer je bila poruka: Svi koji ne mislite kao ja, možete otići iz Kluba i stranke. I drugo, nažalost, on se okružio s dijelom ljudi, koji se nikad nisu znali nositi s problemima, nego su od tih problema bježali", rekla je Opačić i potvrdila kako pritom misli na Zlatka Komadinu.

Kazala je kako Komadina nije dao ostavku, već je pobjegao jer se nije mogao nositi s problemima u svom resoru.

Upitana kako se može popraviti rejting stranke, Opačić je poručila: "Novim predsjednikom i novim rukovodstvom"

Bauk: "Sastanak je bio zatvoren i takav će i ostati"

Predsjednik kluba saborskih zastupnika SDP-a Arsen Bauk kazao je kako je na sastanku bilo dinamično, a ne burno.

"Prisustvovao sam ja i burnijim sastancima u stranci, a predsjednik je nakon sastanka rekao što je imao tako da ja nemam što dodati", kazao je Bauk.

Na pitanje postoji li kriza vodstva u SDP-u, Bauk je rekao da je sastanak bio zatvoren te da će, što se njega tiče, takav i ostati.

Kazao je kako su razgovori s HDZ-om oko osnivanja istražnog povjerenstva za Agrokor u ranoj fazi.