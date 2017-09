Gost Dnevnika Nove TV bio je potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog promjena stajališta stranke o izboru ustavnih sudaca.

Vaša ostavka je kovertirana i Vi više ne želite biti potpredsjednik Odbora za Ustav?

"Moja ostavka je podnijeta u petak, čekao sam jučerašnju sjednicu Kluba kako bih vidio u kojem će se smjeru to razviti".

Vaš predsjednik kaže da su to kuloarske glasine, da on o toj ostavci ništa nije znao.

"Pa ako razgovor samnom u petak i obavijest koju je dobio od predsjednika Kluba nisu saznanja onda ne znam što je".

Vi ste ostavku podnijeli smo zbog tog uvjetovanja Agrokor-Ustavni suci ili postoje još neku dublji razlozi?

"To možemo reći da je povod, ali ono što je glavni razlog za moju ostavku je činjenica da mi kontinuirano vrludamo u svojim stavovima i da ne možemo donijeti konkretnu odluku koju ćemo nakon toga provoditi idućih nekoliko dana".

Kako ste Vi jučer doživjeli poruku predsjednika SDP-a "tko se ne osjeća dobro u Klubu neka ode, ima puno ljudi koji bi došli na vaše mjesto"?

"Imao sam privilegiju raditi s Ivicom Račanom i sa Zoranom Milanovićem i njih dvojica si nikada ne bi dopustili takve riječi. SDP je stranka koja uključuje, a ne stranka koja isključuje. To što je predsjednik stranke jučer rekao je potpuno neprimijereno i osjetio sam se duboko pogođen tim riječima".

Po Vašem sudu, je li on jučer u Klubu imao većinu ili je ostao u manjini?

"Po mojem sudu on jučer nije dobio potporu Kluba za svoje stavove".

Iako je nakon sjednice rekao "i dalje uvjetujemo osnivanje istražnog povjerenstva s izborom tri suca Ustavnog suda?

"On jučer nije dobio dvije potpore. Nije dobio potporu za način na koji vodi stranku i način na koji komunicira svoju politiku u Klubu, a o istražnom povjerenstvu i uvjetovanju s izborim ustavnih sudaca na kraju nismo ni glasali".

Vodi li on uopće stranku?

"Vodi, ali loše".

Pomaže li mu netko ili on to sam donosi odluke?

"Ja se bojim da on stranku vodi u jednom uskom krugu ljudi. Prije svega u kontaktu s g. Ostojićem i g. Komadinom. A to se vidi, jer svi mi drugi u Predsjedništvu i u Klubu zastupnika osjećamo se isključeni".

Vaš hendikep je u činjenici da je on izabran prije nešto više od godinu dana i vi praktički nemate veliki prostor. Vi tek ove godine imate izvještajnu konvenciju, ali više od toga... Vi praktički njemu ne možete ništa. On nema nekog jakog lidera s druge strane koji je spreman stati na drugu stranu i reći: Davor Bernardić, vrijeme je da odstupiš.

"Mi do kraja godine imamo izvještajnu konvenciju. Međutim, naš se Statut ne razlikuje bitno izvještajnu od izborne konvencije. Svaka konvencija stranke ima puno pravo i puno mogućnost raspravljati o vodstvu stranke. Primjerice, konvencija može opozvati bilo kojeg člana Predsjedništva, uključujući i predsjednika. Bojim se da ćemo morati doći do toga ako se neke stvari brzo ne poprave, odnosno ne promijene, ako se neke stvari ne dogode, da na konvenciji stranke raspravljamo o povjerenju izabranog vodstva SDP-a".

Jeste li svjesni posljedica ovih riječi koje ste rekli? Da Vas možda i kao potpredsjednika stranke Davor Bernardić ne izbaci iz SDP-a?

"Ja sam mogao birati između dvije opcije. Jedna je da zabijem glavu u pijesak i pravim se da se u SDP-u ništa događa i gledam brod kako tone. Druga opcija je bila reagirati, ukazati na probleme i reći da je došlo vrijeme da te probleme počnemo rješavati. Izabrao sam ovo drugo, bez obzira na to koje će to posljedice imati za mene".

Sad ste rekli mogući scenarij - da izvještajnu pretvorite u izbornu konvenciju gdje bi sve vas birali, uključujući i predsjednika.

"To je jedan od scenarija".

Koji je to realan scenarij?

"To je jedan od scenarija. Međuim, ono što ja smatram najboljim scenarijem je da iskoristimo činjenicu da moramo napokon održati lokalne unutarstranačke izbore i da paralelno s njima provedemo izbore gdje će članovi stranke u konačnici odlučiti je li ovo kako je Bernardić vodio SDP u posljednjih godinu dana ono što žele ili ne".

Hoćete reći da on sam krene u svoju odstupnicu?

"Mislim da bi to bilo logično rješenje i mislim da je jedini način da se izabere, po meni novo vodstvo, a ako članovi smatraju da treba ostati ovo, neka ostane ovo".

Govori li mu to itko?

"Ja mislim da mu u ovom trenutku to sve više i više ljudi govori i to ne samo iz SDP-a".

Može li SDP s Davorom Bernardićem pobijediti Andreja Plenkovića i HDZ na idućim parlamentarnim izborima?

"Danas ne, a kada će biti idući parlamentarni izbori teško mi je odgovoriti, ali bojim se da to nije izgledan scenarij ako se u međuvremenu nešto ne promijeni".

Mislite da je moguće da se promijeni kod njega?

"Mislim da je moguće da se promijeni u SDP-u".

Da se stvori kritična masa da ga se smijeni?

"Da se stvori kritična masa i da mi u SDP-u napravimo promjene za koje se bojim da su nužne. Nažalost su nužne. Ja bih volio da to nije potrebno. Ali mi kao SDP, kao što je moj kolega Orsat Miljenić rekao, ne predstavljamo pravu oporbu vlasti. Mi im ne pušemo za vrat, mi ih ne tjeramo da budu bolji. Šutili smo o porezu na nekretnine, nismo dovoljno jasno reagirali kod premještanja ploče iz Jasenovca u Novsku... Gdje smo danas kad ponovno imamo atak na prava nacionalnih manjina? Ako usporedimo glasnoću 2013. i 2014. godine kada se napadalo na seksualne manjine i ćirilicu, ovo je kao jedan drugi SDP.

Ima li u ovom trenutku neka osoba koja je spremna stati na čelo tih buntovnika i reći: Davor Bernardić, ja sam tvoj protukandidat i želim te smijeniti na izvještajnoj konvenciji?

"U ovom trenutku je to sekundarno pitanje. Takvih osoba ima. Ima u SDP-u ljudi koji mogu preuzeti odgovornost u bilo kojem trenutku. Međutim, ono što je primarno pitanje u ovom trenutku je da li se SDP danas vodi dobro. Moj odgovor na to pitanje je ne. A o tome tko će preuzeti SDP, ako to više ne bude Davor Bernardić, o tome ćemo razgovarati".

Imate li Vi tih ambicija?

"O tome ćemo razgovarati".

Nakon ovog razgovora, kojeg je sigurno gledao i Davor Bernardić, što mislite koju će donijeti odluku? Suspendirati Vas, poslušati..?

"Ja se nadam da će me poslušati. Mislim da bi to bilo razumno. Upravo u tome da sazovemo lokalne unutarstranačke izbore, mi smo već dobili jendu peticiju od članova iz Splita koji traže održavanje tih izbora, a paralelno s njima i nacionalne unutarstranačke izbore i da ovu krizu vodstva, o kojoj većina vodstva stranke već i javno govori, razriješimo jednom za svagda".

Vi zbilja mislite da bi on nakon ovog razgovora danas došao sutra u Sabor i rekao: "Ok, odlučio sam sam sebe raspustiti i predajem stranu drugom, idemo na unutarstranačke izbore"?

"Na temelju onoga što je do sada činio i načina na koji je vodio SDP bojim se da ne".

