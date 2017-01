Oporba po ''difoltu'' kritizira Vladu za prvih sto dana. To joj je posao. Ali nevjerojatna je osim ispraznosti misli i ta samouvjerenost kojima Bernardić i Beljak izriču svoju kritiku. Kao da su bili premijeri ili ministri u vladi u barem dva mandata dosad,što nisu pa ni ne mogu znati što se sve rasvijetli i u što se sve dobije uvid kad se ta dužnost preuzima. A to je boli glava.

Ali pojavio se onaj koji to iskustvo ima. I to na sudu u Rijeci zbog tužbe Ines Strenje Linić. Epifanija Zorana Milanovića koji u Sabor ne dolazi, ali mandat još nije stavio u mirovanje. Kaže da će to učinit uskoro. Očito je da smatra kako Bernardić ne vodi odlučno SDP. Komadina u intervjuu novinama prijeti Milanoviću sankcijama. A ruku na srce taj Milanović ga je na početku imenovao ministrom i dao mu priliku da pokaže što zna i može.

Što Komadina nije mogao izdržat jer bit ministar nije bit riječki župan, ono malo doć u podne pa malo marenda pa malo u Zagreb - već veliki stres. Izbor novog predsjednika u SDP-u se stoga događao na platformi većeg i manjeg prijezira prema Milanoviću što nije zdravo i stranka je zbog toga u popriličnoj gabuli od rejtinga pa nadalje. Milanović poručuje Bernardiću kako mora shvatit da je on predsjednik stranke, a ne neki stranački kolektiv.

O Mesiću

Mesić divani o Jasenovcu 91.-e. Valjda još nadahnut govorom u Australiji kad je dijaspora davala torbe keš love za obranu Hrvatske. Savez antifašista u duhu idola s ga brani u stilu ''nije on to tako mislio''. Prva asocijacija je da netko iz službi pušta materijal iz svoje privatne arhive odnesene iz ondašnjeg SIS-a ili SZUP-a. Ali to nema logike s obzirom na vrijeme u kojem se ovo pojavilo, već je očito riječ o nemarnom snimatelju koji je odlučio pospremit svoj bunker. Ono što zgraža jest da društvance priča o zločinima i kostima uz mezu. Mesić o Jasenovcu između zalogaja kobase i pečene paprike. Ajme majko.

