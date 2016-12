Peđa Grbin je ispred sjedišta SDP-a izjavio novinarima da je premijer Andrej Plenković prije tjedan dana iznenadio, pa čak i šokirao hrvatsku javnost informacijom da će Hrvatska otkupiti MOL-ov udio u Ini te upozorio kako do danas nisu objavljene nikakve informacije o tome koliko će to koštati i odakle će se priskrbiti novac kako bi se moglo vidjeti je li to najpovoljnija opcija i što s Inom kad je ponovno nacionaliziramo.

"Danas smo dobili odgovor na jedno od pitanja i sada mogu jasno reći u ime SDP-a da je nama predloženi model kojim ćemo privatizirati HEP kako bi nacionalizirali Inu potpuno neprihvatljiv", kazao je Grbin te ustvrdio kako i dalje nije jasno što se time postiže.

Navodeći kako je premijer govorio da će udio u HEP-u kupiti hrvatski građani, mirovinski fondovi i pravne osobe iz Hrvatske, Grbin je ustvrdio da premijer, kao pravnik i čovjek koji je proveo puno vremena u EU, dobro zna da se prema pravilima EU-a ne može provesti takva privatizacija na način da se ona ograniči samo na hrvatske državljane i pravne osobe podrijetlom iz Hrvatske.

Ovo je "čista 'sanaderizacija'" hrvatskog gospodarstva

"Rješenje kojim ulazimo u privatizaciju jednog trgovačkog društva o vlasništvu Republike Hrvatske kako bi nacionalizirali drugo je apsolutno nerealno", ustvrdio je Grbin te ocijenio da je takav postupak "čista 'sanaderizacija'" hrvatskog gospodarstva i upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Hrvatske.

Grbin također kaže da načelno nisu protiv nacionalizacije Ine ako postoji računica koja će pokazati da je to ekonomski isplativo i održivo, odnosno da neće dugoročno optrerećivati proračun, da će se zadržati barem postojeća razina zaposlenosti i da će se nastaviti proizvodnja.

No, Grbin tvrdi i kako je povijest HDZ-ova upravljanja vlasničkim udjelom u Ini više nego sumnjiva. Podsjetio je da su iz SDP-a prije tri tjedna tražili održavanje sjednice Odbora za europske poslove kako bi raspravljali o Ini i postupku koji Europska komisija pokreće protiv Hrvatske, ali da vladajući odbijaju sazvati tu sjednicu i dati odgovore na pitanja.

"Moram pitati zašto to rade, kriju li nešto i radi li se tu o osobnim interesima, jer ovdje se očito ne radi o interesima građana ni o javnom interesu“, kazao je Grbin.

Upitan sumnja li na što, odgovorio je da na to ne može odgovoriti osim što se može pozvati na povijest i situaciju da je gotovo svaki predsjednik HDZ-a na ovaj ili onaj način bio umješan u mutne poslove vezane oko privatizacije Ine - Sanader s jedne, Tomislav Karamrko s druge strane.

Na pitanje nije li i SDP-ova vlada Zorana Milanovića imala ideju privatizirati HEP, Grbin je kazao da se to razmatralo, ali da se od toga odustalo jer se nakon analize zaključilo da se time ne bi postigli učinici koji bi bili pogodni za hrvatsko gospodarstvo. (Hina)