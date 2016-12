Sanader je zadovoljan, poručuje njegova odvjetnica. Ivan Turudić koji je donio presudu, poslije poništenu na Ustavnom sudu tvrdi, Državno odvjetništvo ugovor je moglo raskinuti.

Za Hrvatsku nepovoljni ishod arbitraže olakšat će posao Sanaderovu odvjetničkom timu.

"Dovodi i gospodina Sanadera i cijeli ovaj predmet u jednu drugačiju poziciju. Imamo rekli bismo psihološku prednost", kaže Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković.

Jer jedan neutralni sud je, kaže, potvrdio upravo njihove teze. Nakon što je Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu u slučaju INA - MOL.

Arbitraža drukčije, smatra sudac koji je osudio Sanadera, nije mogla završiti.

"Do odluke došlo automatizmom"

"Nimalo me to ne čudi i mislim da je do te odluke došlo gotovo automatizmom nakon odluke Ustavnog suda", kaže Turudić.

Sanader je pak cijelo vrijeme tvrdio da da nije kriv.

"Ne postoji mito, ja nisam primio nikakvih 5 milijuna eura. Ježić naprosto laže. A na temelju te laži se stvorio cijeli ovaj slučaj", tvrdio je svojedobno Sanader.

Nakon što je čuo za ishod arbitraže, nije likovao.

"Čula sam se s gospodinom Sanaderom, on se jučer javio čim je objavljena ta vijest. On je rekao u svakom slučaju da je njemu žao što je Hrvatska došla u takvu situaciju", kaže Sloković.

Izgubljena arbitraža, na ponovljeno suđenje, vjeruje Turudić, ne bi trebala utjecati.

"Ne bi trebalo, ne bi smjelo i neće. Međutim, atmosfera se mijenja. Ozračje je sada bitno drukčije nego što je bilo prije nekog vremena", poručuje Turudić.

Sloković kaže kako će izgubljenu arbitražu isticati kao nešto što njima ide u korist.

"Naravno nitko od nas nije ni u jednom trenutku rekao da to na bilo koji način determinira ishod postupka", kaže Sloković.

"Hrvatska je mogla bolje reagirati"

U trenutku kada je presuda bila pravomoćna, smatra sudac Turudić, Hrvatska je mogla bolje reagirati.

"Gospodin Cvitan je nakon pravomoćnosti ja mislim da je već postao glavnim državnim odvjetnikom, a prije toga je bio ravnatelj USKOK-a.Ja smatram da su trebali podnijeti tužbu za poništenje tog međudioničarskog ugovora i da bi to osnažilo poziciju i u tom civilnom postupku su se neke stvati isto tako mogle dokazivati", kaže Turudić.

Državno odvjetništvo danas bez komentara. Bitka oko INE još nije gotova. Hrvatska još čeka rasplet arbitraže u Washingtonu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr