Aktivisti pred Ministarstvom vanjskih poslova upozoravaju - ministar Ivan Davor Stier samoinicijativno u ime Hrvatske promovira ultrakonzervativne vrijednosti.

"Jer je on na koncu sudjelovao na onom TradFestu gdje je vrlo jasno rekao da se ne može revolucijom ništa postići, ali da će se moći sustavnim, polakim promjenama", podsjetila je Sanja Sarnavka iz Udruge B.a.B.e.

Zbog Stierovog tumačenja poslanog Vijeću Europe stanka i u Saboru.

"Napravio je to bez znanja građana, bez znanja građana ove zemlje. I ovim činom ministra Stiera narušen je konsenzus koji je postojao u hrvatskoj vanjskoj politici na području ljudskih prava, sve ono radi čega smo i postali punopravna članica EU", naglasio je SDP-ov zastupnik Ranko Ostojić.

"Ako neki dokument nije prošao Vladu, nije prošao tijela ovoga Sabora... Onda je onda neophodno da barem tijela ovoga Sabora dobiju na uvid taj dokument", slaže se i Milorad Pupovac.

Mostovci vjeruju da zakonskih promjena neće biti, no dodaju...

"Logično je da jedna stranka, koja je konzervativnog svjetonazora, ima nekakve drugačije stavove nego stranka koja je bila prije na vlasti, znači SDP-a. Tako da je taj zaokret možda i logičan", kazao je Mostov Nikola Grmoja.

Ustavni sud svoju bi odluku o pravu žene na izbor trebao donijeti u četvrtak.

"Treba puno raditi na edukaciji, treba staviti zdravstveni odgoj u škole i educirati djecu od najmanje dobi. Ali definitivno to kao pravo mora ostati. Kada bi se to pravo uzelo ugrozio bi se život žene i išli bismo definitivno nekoliko koraka unatrag", smatra Milanka Opačić.

Aktivisti strahuju da odluka koju će Ustavni sud donijeti neće nedvosmisleno zaštititi pravo žena na izbor.

"Reći će se da nije ne u skladu s Ustavom RH, međutim zasigurno će se tražiti promjene. Otvorit će se prostor da se možda o tome odlučuje u Saboru i ostaviti prostor da se možda i organizira referendum", smatra Rada Borić iz CROSOL-a - Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske.

Dok dio udruga poziva na Marš za prava žena 8. ožujka, udruge suprotna svjetonazora pred bolnicama su počele korizmenu kampanju 40 dana za život. Grupnom molitvom nastoje promijeniti svijest među ljudima i spriječiti pobačaje u bolnicama.

''Sud se nada da će odlukom završiti rasprava o toj temi''

"U četvrtak u 11 sati predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović donijet će jednu, kako je i sam rekao, od najvažnijih odluka u povijesti Ustavnog suda. Ova odluka čekala se gotovo četiri desetljeća. Zadnjih nekoliko mjeseci sutkinja Snježana Bagić proučavala je niz međunarodnih dokumenata, ponajprije konvencije Ujedinjenih naroda, rezolucije Vijeća Europe, ali i odluke Europskog parlamenta i Europskog suda koje su sastavni dio i hrvatskog pravnog sustava. Proučavali su i sudsku praksu nekih europskih sudova - Njemačke, Švedske, Mađarske, Portugala... Sudeći po svim tim odlukama, može se vrlo jasno iščitati kakva bi mogla biti odluka Ustavnog suda. Naime, u svim međunarodnim propisima zadnjih nekoliko desetljeća daju se veća prava ženama, ili bolje rečeno - u mnogim zemljama se omogućava abortus u zakonski reguliranim uvjetima. Možda bi se moglo iščitati da bi takva mogla biti i odluka Ustavnog suda.

No, treba pričekati objavu odluke, moguće je da će biti i nekih izdvojenih mišljenja od strane sudaca, to nije neuobičajena praksa. To se događalo i u mnogim drugim odlukama Ustavnog suda. Ovo je jedna delikatna odluka - u mnogim europskim zemljama rasprava o abortusu je politička tema par excellence. To će zasigurno tako biti i u Hrvatskoj, kada se i donese ta odluka. Ono što će svakako biti važno je da će Ustavni sud zakonodavcu dati nalog da u jednom kratkom vremenskom roku izmijeni sadašnji Zakon koji je od kraja '70-ih godina na snazi i da ga uskladi s međunarodnim propisima, sa suvremenom medicinom, bioetikom i znanošću. A naravno, sve to bit će sublimirano na 750 stranica koje će u četvrtak predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović obznaniti naciji.

Oni se nadaju da bi s tom odlukom trebala završiti rasprava u Hrvatskoj o toj temi, no bojim se da će se priča o abortusu - Za ili Protiv - opet se otvoriti u hrvatskoj javnosti, bez obzira kakva bila odluka Ustavnog suda", izvijestio je za Dnevnik Nove TV ispred Ustavnog suda reporter Mislav Bago.

